डूरंड कप: पीवी विष्णु का इकलौता गोल, इंडियन आर्मी एफटी को मात देकर सेमीफाइनल में ईस्ट बंगाल एफसी

कोलकाता, 16 अगस्त (आईएएनएस)। 135वें इंडियनऑयल डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में रविवार को पीवी विष्णु (38') के पहले हाफ में किए गए हेडर गोल की बदौलत ईस्ट बंगाल एफसी ने इंडियन आर्मी एफटी को 1-0 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह मुकाबला विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में खेला गया।

ईस्ट बंगाल ने मैच की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और आर्मी की टीम को उनके अपने हाफ में ही रोके रखा। मैच का पहला बड़ा मौका छठे मिनट में एक बेहतरीन पासिंग मूव के बाद मिला, लेकिन स्पेनिश प्लेमेकर डैनी रामिरेज इसका फायदा नहीं उठा सके।

कोलकाता की टीम लगातार मौके बनाती रही और 12वें मिनट में एक सेट-पीस से फिर गोल के करीब पहुंची। रामिरेज ने बाएं पैर से शानदार इन-स्विंगिंग फ्री-किक ली, जिसने गोलकीपर को तो छका दिया लेकिन टारगेट से थोड़ा चूक गई और साइड-नेटिंग के गलत हिस्से को छूती हुई निकल गई।

दूसरे क्वार्टर में भी खेल एकतरफा रहा और इंडियन आर्मी की टीम ईस्ट बंगाल के तेज खेल का सामना करने में संघर्ष करती नजर आई। 20वें मिनट में रामिरेज ने डेविड लालहलानसांगा को एक सटीक पास दिया, लेकिन फॉरवर्ड खिलाड़ी गोल करने का मौका नहीं भुना सका। कुछ ही देर बाद, सेंटर-बैक लालचुंगनुंगा आगे बढ़े और दूर से एक जोरदार शॉट लगाया, जिसका भाबिंद्र मल्ला ठाकुरी ने शानदार बचाव किया।

इस हाफ में ईस्ट बंगाल को सबसे अच्छा मौका 29वें मिनट में मिला। जय गुप्ता ने पीवी विष्णु के लिए एक सटीक क्रॉस दिया; विष्णु उस समय वन-ऑन-वन ​​स्थिति में थे। हालांकि, फॉरवर्ड का जमीन के सहारे मारा गया शॉट सीधे गोलकीपर के हाथों में चला गया।

आखिरकार 38वें मिनट में ईस्ट बंगाल को सफलता मिली। क्रिस्टोफर इकोनोमिडिस ने बॉक्स के अंदर एक बेहतरीन क्रॉस दिया और विष्णु ने अपनी पिछली चूक की भरपाई करते हुए सबसे ऊंची छलांग लगाई और सही समय पर हेडर मारकर बॉल को दाईं ओर के कोने में पहुंचा दिया। ठाकुरी ने बॉल को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, जिससे ईस्ट बंगाल ने 1-0 की बढ़त बना ली।

जब खेल दोबारा शुरू हुआ, तो इंडियन आर्मी ने ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाए और उन्हें जल्द ही एक कॉर्नर मिला, जिसे ईस्ट बंगाल के डिफेंस ने आसानी से संभाल लिया। इसके बाद रशीद ने बॉक्स के काफी बाहर से एक साहसी लॉन्ग-रेंज शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका जबरदस्त शॉट क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया।

मैच के लगभग एक घंटे पूरे होने पर ईस्ट बंगाल अपनी बढ़त को दोगुना करने के करीब पहुंच गया था, जब सब्स्टिट्यूट जेसिन टीके ने रशीद की लंबी बॉल को इंटरसेप्ट किया और आगे बढ़ रहे गोलकीपर को छकाते हुए आगे निकल गए। हालांकि, उनका शॉट क्रॉसबार से टकरा गया, जिससे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी तुरंत कोई बड़ा असर नहीं दिखा सका।

ईस्ट बंगाल ने 67वें मिनट में जवाब दिया, जब सब्स्टिट्यूट एडमंड लालरिंडिका ने बॉक्स के अंदर रामिरेज को बॉल दी, लेकिन स्पेनिश खिलाड़ी का शॉट क्रॉसबार के ठीक ऊपर से निकल गया। इसके बाद 80वें मिनट में बिपिन सिंह ने जेसिन टीके को एक सटीक पास दिया, लेकिन फॉरवर्ड खिलाड़ी करीब से गोल करने में नाकाम रहा। कुछ ही देर बाद, जेसिन ने बिपिन को पास देकर मदद की, लेकिन विंगर ने गोल करने का एक और आसान मौका गंवा दिया। 87वें मिनट में जेसिन के पास मैच का नतीजा पक्का करने का एक और मौका था, जब उन्हें एडमंड का क्रॉस मिला, लेकिन उनका हेडर सीधे ठाकुरी के हाथों में चला गया।

स्टॉपेज टाइम के पांच मिनट जुड़ने के साथ, इंडियन आर्मी ने खेल के बहाव के उलट लगभग एक रोमांचक बराबरी का गोल कर ही दिया था। 91वें मिनट में, अभिषेक शंकर पवार ने एक खतरनाक शॉट लगाया, जिससे ईस्ट बंगाल के दबदबे वाले खेल पर खतरा मंडराने लगा, लेकिन कोलकाता की टीम इस आखिरी समय के खतरे से बच गई।

17 अगस्त को दो क्वार्टरफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शाम 4 बजे से मोहन बागान सुपर जाइंट का सामना जमशेदपुर एफसी से होगा, जबकि शाम 7 बजे से शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शिलांग लाजोंग एफसी और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी आमने-सामने होंगे।

--आईएएनएस

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