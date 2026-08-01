'पहला मेडल जीतने की बहुत खुशी है', सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज जीतने के बाद बोले यशवीर सिंह

ग्लासगो, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो में यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर की थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। यशवीर का यह अब तक का बेस्ट प्रदर्शन भी रहा। इंटरनेशनल स्टेज पर पहला मेडल जीतने पर यशवीर ने खुशी जताई है।

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यशवीर ने पत्रकारों संग बातचीत करते हुए कहा, "यह मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। मेरे पूरे परिवार ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। इसके साथ ही प्रतियोगिता के बीच में नीरज चोपड़ा ने भी मेरा काफी समर्थन किया। शुरुआत में मेरे थ्रो अच्छे नहीं जा रहे थे और बीच में एक थ्रो 81.33 के आसपास गई थी। फिर मैंने नतीजे की तरफ देखा, तो ब्रॉन्ज मेडल की रेस 82 मीटर के आसपास चल रही थी। इसके बाद मेरे मन में चल रहा था कि 82 मीटर का थ्रो मैं ग्राउंड में लगाकर आया हूं, तो उससे अच्छा कर सकता हूं। अंतिम थ्रो से पहले मैंने सोचा की, जो होगा देखा जाएगा और आखिरी थ्रो अच्छा चला गया।"

यशवीर ने दूसरे प्रयास में 78.55 मीटर का थ्रो फेंका था। इसके बाद वह तीसरे प्रयास में 81.33 मीटर का थ्रो करने में सफल रहे। यशवीर का पांचवां प्रयास 76.95 मीटर तक गया। हालांकि, अपने छठे और आखिरी प्रयास में यशवीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 85.41 मीटर का थ्रो फेंकते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यह उनका पर्सनल बेस्ट भी रहा।

नीरज चोपड़ा ने भी यशवीर के मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "बहुत खुशी है कि मेरे साथ यशवीर भी मेडल जीतने में सफल रहे। ऐसा पहले एशियन गेम्स में हुआ था, जहां मैंने और किशोर ने मेडल जीता था और मुझे खुशी है कि यशवीर ने यहां अपने सीजन का बेस्ट प्रदर्शन किया। काफी अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पर हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि देश का नेशनल एंथम बजे, लेकिन ठीक है मैंने भी सीजन का अपना बेस्ट प्रदर्शन किया। मेरी वापसी ठीक हो रही है और आगे बाकी प्रतियोगिता में बेहतर करने की कोशिश करूंगा।"

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 9वें दिन कुल 6 मेडल अपने नाम किए। छह में से तीन मेडल भारत की झोली में जूडो के खेल से आए। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाया, तो यामिनी मोर्या सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं। वहीं, डेकाथलॉन स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर, जबकि यशवीर ने ब्रॉन्ज जीता।

--आईएएनएस

एसएम/एएस