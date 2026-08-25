विमेंस डीपीएल: रोमांचक मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 3 विकेट से हराया

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने मंगलवार को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ 3 विकेट से जीत हासिल की।

अरुण जेटली स्टेडियम में 141 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 19.5 ओवर में 141/7 रन बनाते हुए एक गेंद शेष रहते रोमांचक जीत हासिल की।

पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 7 विकेट गंवाकर 140 रन बनाए। टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में वंशिका लीला और सिमरन बहादुर ने अहम भूमिका रही।

लीला ने 20 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ 39 रन की पारी खेली, जबकि बहादुर 37 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 39 रन बनाकर आउट हुईं। इनके अलावा, प्रज्ञा रावत ने 20 गेंदों में 23 रन बनाए और पूर्वा सिवाच ने 21 रन का अहम योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से नजमा ने चार ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि शिवानी जांगिड़ ने दो विकेट निकाले। इनके अलावा, रशिका बेनीवाल को 1 विकेट हाथ लगा।

इसके जवाब में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स शुरुआत में लड़खड़ा गई। आलम ये रहा कि टीम ने 25 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए। यहां से शिवी शर्मा ने 37 गेंदों में 34 रन की संयमित पारी खेलकर टीम को संभाला।

इसके बाद नजमा ने 21 गेंदों में 34 रन की आक्रामक पारी खेलकर टीम की रन गति बढ़ाई। उनकी इस पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। मैच के रोमांचक मोड़ पर समायरा राघव ने जिम्मेदारी संभाली और 21 गेंदों में 2 चौकों और इतने ही छक्कों के साथ नाबाद 34 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

रेशिका बेनीवाल ने 12 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसके बाद रिया शोकीन ने सिर्फ छह गेंदों में 11 महत्वपूर्ण रन जोड़े। आखिरी ओवर में शोकीन के आउट होने पर नॉर्थ दिल्ली को छह रन की दरकार थी, लेकिन समायरा और प्रिया मिश्रा ने एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के लिए सिमरन बहादुर और तमन्ना सिंह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि भारती रावल और पूर्वा सिवाच को 1-1 विकेट हाथ लगा।

--आईएएनएस

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