कोलंबो टेस्ट: तीसरे दिन तक भारत की पकड़ में मैच, श्रीलंका पर मंडराया 'फॉलोऑन' का खतरा

कोलंबो, 25 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंका के खिलाफ सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन तक भारत ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। मेहमान टीम ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम दिन की समाप्ति तक 8 विकेट गंवाकर 265 रन बना सकी है। यहां से उसे फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रन की दरकार है।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की। भारत ने 66 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने देवदत्त पड्डिकल के साथ तीसरे विकेट के लिए 120 रन जुटाकर टीम को 186 के स्कोर तक पहुंचाया।

गिल 50 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद पड्डिकल ने मोर्चा संभालते हुए रवींद्र जडेजा के साथ 74 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 281 रन तक पहुंचाया। पड्डिकल 12 चौकों के साथ 117 रन बनाकर आउट हुए।

पहले दिन 'रिटायर्ड हर्ट' होने के बाद अगले दिन फिर से बल्लेबाजी के लिए उतरे ऋषभ पंत ने ध्रुव जुरेल के साथ 112 रन जुटाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जुरेल 115 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि पंत ने 63 रन की पारी खेली।

मेजबान श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवानथा को 2-2 विकेट हाथ लगे। एक विकेट लाहिरू कुमारा के हाथ लगा।

इसके जवाब में श्रीलंका ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 83.4 ओवरों का सामना करते हुए 8 विकेट खोकर 265 रन जुटा लिए। बारिश के चलते तीसरे दिन का खेल जल्द समाप्त करना पड़ा। मेजबान टीम दूसरे दिन की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना सकी थी, जिसके बाद तीसरे दिन उसे 35 के स्कोर पर कामिल मिशारा (19) के रूप में तीसरा झटका लगा।

यहां से पसिंदु सूरियाबंदारा ने कप्तान धनंजय डी सिल्वा के साथ चौथे विकेट के लिए 87 रन जोड़कर टीम को 122 के स्कोर तक पहुंचाया। मेंडिस 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने 173 के स्कोर तक अपने 7 विकेट खो दिए।

यहां से सोनल दिनुशा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने केशरा नुवानथा के साथ आठवें विकेट के लिए 57 रन जुटाए। नुवानथा 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सोनल ने लाहिरू कुमार (नाबाद 8) के साथ नौवें विकेट के लिए 35 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा है। फिलहाल सोनल 137 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 85 रन बानकर नाबाद हैं। भारत के लिए इस पारी में मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट हाथ लगा।

--आईएएनएस

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