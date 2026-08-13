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खेल

कैनेडियन ओपन: ब्रैंडन नाकाशिमा ने राफेल जोडार को हराकर फाइनल में जगह बनाई

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(Updated )
कैनेडियन

मॉन्ट्रियल, 13 अगस्त (आईएएनएस)। ब्रैंडन नाकाशिमा ने अपने पहले एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे स्पेन के राफेल जोडार को हराकर फाइनल में जगह बनाई। नाकाशिमा ने 7-6 (3), 6-4 से जीत दर्ज की। हार के साथ ही राफेल जोडार का राफेल नडाल के बाद कैनेडियन ओपन फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का सपना टूट गया।

मुकाबले की बात करें, तो टाई-ब्रेक पर एक कड़ा शुरुआती सेट जीतने के बाद, नाकाशिमा ने दूसरे सेट में 5-4 पर सर्विस करते हुए चार ब्रेक पॉइंट बचाए। नाकाशिमा ने जोदार के शुरुआती दो सर्विस गेम में बिना कोई ब्रेकथ्रू किए छह ब्रेक पॉइंट हासिल किए। उन्होंने आसानी से सर्व बनाए रखा, इससे पहले कि जोदार को 4-4 पर ओपनर में नाकाशिमा की सर्व पर अपना एकमात्र मौका मिला। हालांकि, नाकाशिमा 0-30 से बच गए। टाईब्रेक में, जोदार के फोरहैंड से नेट में उनके विरोधी को 2-4 के लिए पहला मिनी-ब्रेक मिला।

दूसरे सेट की शुरुआत में, नाकाशिमा ने एक चतुर हाफ-वॉली विनर बनाया और जोदार की दूसरी सर्व पर अटैक किया। जोडार ने फिर से सर्व गंवा दी और 0-2 पर बने रहे। नाकाशिमा ने फिर दो ब्रेक पॉइंट बचाए। जोडार ने बाद में फिर से पकड़ बनाए रखी, 2-4 पर एक और ब्रेक पॉइंट और 3-5 पर दो मैच पॉइंट बचाए, जिसमें से एक शानदार ड्रॉप शॉट से मिला।

नाकाशिमा दो बार बुरी तरह चूकने के बाद 0-30 पर आ गए। जोडार ने उसे तब जाने दिया जब उसके बैकहैंड पासिंग शॉट ने नाकाशिमा को वॉली का मौका दिया। एक ब्रेक पॉइंट आया लेकिन नाकाशिमा ने सर्व को बाहर मार दिया।

जोडार ने एक और मैच पॉइंट बचाया जब उसका बैकहैंड बेसलाइन को छू गया और 26-शॉट की रैली खत्म हुई और वह एक बार फिर बैकहैंड पासिंग शॉट के साथ लाइन पर टिका रहा। नाकाशिमा ने 28 विनर्स और 28 अनफोर्स्ड एरर्स के साथ मैच खत्म किया।

25 साल के खिलाड़ी, जो अपने पहले मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में खेल रहे थे, एटीपी लाइव रैंकिंग में 22वें नंबर पर हैं। शुक्रवार को एटीपी की ताजा रैंकिंग अपडेट में वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएके