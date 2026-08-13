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खेल

कैनेडियन ओपन: इगा स्वियाटेक और एलेना रायबाकिना के बीच होगा महिला एकल फाइनल

The HawkT
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कैनेडियन

टोरंटो, 13 अगस्त (आईएएनएस)। कैनेडियन ओपन में महिला एकल का फाइनल मुकाबला इगा स्वियाटेक और एलेना रायबाकिना के बीच होगा। स्वियाटेक ने एलिना स्वितोलिना को और रायबाकिना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बनाई है।

इगा स्वियाटेक ने एलिना स्वितोलिना को पहले सेमीफाइनल में 6-3, 1-6, 6-3 से हराया। स्वियाटेक ने स्वितोलिना के खिलाफ तीन मुकाबलों में अपनी पहली जीत हासिल की और अपने करियर के 14वें डब्ल्यूटीए 1000 फाइनल में भी जगह बनाई।

बारिश के कारण अपने तय समय से एक घंटे बाद कोर्ट पर उतरीं, स्वियाटेक ने कंट्रोल हासिल करने से पहले शुरुआती गेम में कुछ ब्रेक पॉइंट बचाए। उन्होंने मैच शुरू करने के लिए पहले चार गेम जीते और स्वितोलिना के पहले तीन सर्विस गेम में ब्रेक किया।

यूक्रेनी खिलाड़ी स्वितोलिना तब तक कोई होल्ड नहीं कर पाई जब तक वह 5-2 से पीछे नहीं हो गईं और केवल एक ब्रेक ही रिकवर कर पाईं। लेकिन, दूसरे सेट में उन्होंने अपना आक्रामक खेल दिखाया जिसका उन्हें फायदा मिला। स्वितोलिना ने पोल की खिलाड़ी के साथ रैली करने से मना कर दिया, और हर बॉल पर बड़े कट लगाए। उसे 5-0 की बढ़त बनाने के लिए दो ब्रेक मिले। यूक्रेन की खिलाड़ी पौलेंड की स्वियाटेक की सर्व पर तीन सेट पॉइंट के साथ लगभग एक बैगल जीत ही गई थी, लेकिन उसे एक ब्रेडस्टिक से ही संतोष करना पड़ा।

स्वितोलिना तीसरे सेट की शुरुआत में ही आगे रही और स्वियाटेक के शुरुआती सर्विस गेम में दबाव डाला। उसने शुरुआती गेम में ब्रेक करने के कुछ मौके गंवा दिए, लेकिन पांचवें गेम में उसे गोल में बदलकर 3-2 से आगे हो गई।

जब ऐसा लगा कि मैच यूक्रेन की खिलाड़ी के हाथ में है, उसी समय वह सुस्त हो गईं। स्वियाटेक ने इस सुस्ती का फायदा उठाया, और तुरंत ब्रेक करके लगातार चार गेम का सिलसिला शुरू किया, जिसमें लव पर एक ब्रेक भी शामिल था, जिससे वह 5-3 से आगे हो गई, और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

दूसरे सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की दूसरी सीडेड एलेना रायबाकिना ने चौथी सीडेड अमेरिकन कोको गॉफ को 5-7, 6-2, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

--आईएएनएस

पीएके