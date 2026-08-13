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खेल

कैनेडियन ओपन: बेन शेल्टन लगातार दूसरी बार फाइनल में, सेमीफाइनल में लर्नर टीएन को हराया

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कैनेडियन

मॉन्ट्रियल, 13 अगस्त (आईएएनएस)। गत चैंपियन बेन शेल्टन ने अपने साथी अमेरिकी खिलाड़ी लर्नर टीएन को सेमीफाइनल में 6-2, 6-3 से हराकर कैनेडियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली। यह लगातार दूसरा मौका है, बेन शेल्टन ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई।

2026 में अपना खिताब बचाने उतरे बेन शेल्टन का प्रदर्शन शानदार रहा है। सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले, वह ड्रॉ में अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया था और यह ट्रेंड बुधवार को भी जारी रहा।

1995 के बाद पहली बार मॉन्ट्रियल में फाइनल में पहुंचने वाले सभी खिलाड़ी अमेरिकी हैं। आंद्रे अगासी ने पुराने जैरी पार्क स्टेडियम में खेले गए फाइनल टूर्नामेंट में पीट सम्प्रास को हराकर खिताब जीता था। 31 साल बाद, दुनिया के नंबर 10 शेल्टन का मुकाबला गुरुवार रात आईजीए स्टेडियम में दुनिया के नंबर 31 खिलाड़ी ब्रैंडन नाकाशिमा से होगा।

टीएन के खिलाफ पहले पांच गेम कड़े मुकाबले वाले थे, और शेल्टन को शुरुआत में एक ब्रेक पॉइंट भी बचाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विपक्षी की तेज शुरुआत का सामना किया। शुरुआती सेट में 4-2 से आगे रहे शेल्टन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

शेल्टन ने दूसरे सेट की शुरुआत में फिर से सर्व तोड़ी, ऐसा लगा कि आखिरी फ्रेम में 4-1 पर टीएन के लॉब का पीछा करते हुए बैक वॉल से टकराने से ही उनकी गति धीमी हुई, जिससे उन्हें अपनी कोहनी पर लगे कट के इलाज के लिए मेडिकल टाइमआउट लेना पड़ा।

शेल्टन गुरुवार को चैंपियन के तौर पर खेलते हुए लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे। फाइनल में शेल्टन का मुकाबला ब्रैंडन नाकाशिमा से होगा। नाकाशिमा ने सेमीफाइनल में राफेल जोडार को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। नाकाशिमा का यह पहला एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल मुकाबला है।

--आईएएनएस

पीएके