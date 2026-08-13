डार्विन टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 198 रन पर सिमटी, बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने लिए 6 विकेट

डार्विन, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में गुरुवार से शुरू हुए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी मात्र 198 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सिर्फ 53 ओवर तक बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना कर सके। बांग्लादेश के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने 6 विकेट लिए।

टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लेने वाली ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने आए ट्रेविस हेड और जेक वेदराल्ड जल्दी-जल्दी आउट हो गए। वेदराल्ड 23 और ट्रेविस हेड 22 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए मार्नस लाबुशेन मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। कैमरन ग्रीन 13, एलेक्स कैरी 19, ब्यू वेबस्टर 12 रन बनाकर आउट हुए।

निचले क्रम के बल्लेबाजों से भी उपयोगी अंशदान नहीं आया। लगातार गिरते विकेटों के बीच पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने अर्धशतक लगाया और टीम को 198 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए स्मिथ ने 109 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 71 रन की पारी खेली। स्मिथ नौवें विकेट के रूप में आउट हुए। उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलियाई पारी सिमट गई।

बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने कंडीशन का पूरा फायदा उठाया और घातक गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को उनके घर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हसन महमूद सबसे सफल गेंदबाज रहे। महमूद ने 17 ओवर में 3 मेडन फेंकते हुए 55 रन देकर 6 विकेट लिए। टेस्ट में यह तीसरा मौका है, जब हसन ने एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। तस्कीन अहमद ने 2 और एबादत होसैन ने 2 विकेट लिए।

बांग्लादेश के गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा है। अगर टीम के बल्लेबाज भी क्रीज पर टिकने का दम दिखाते हैं और ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त लेने में कामयाब रहते हैं, तो दूसरी पारी में मैच रोमांचक हो सकता है।

--आईएएनएस

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