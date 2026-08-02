कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में भारत की रिकॉर्ड जीत के पीछे एथलीट-फर्स्ट अप्रोच: अजय सिंह

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा है। खासकर, मुक्केबाजों ने देश की झोली स्वर्ण पदकों से भर दी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि बॉक्सिंग में भारत का रिकॉर्ड तोड़ सात स्वर्ण पदक जीतना एथलीट-फर्स्ट अप्रोच का नतीजा है। एथलीटों को विश्व-स्तरीय सपोर्ट मिला है।

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बीएफआई द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय सिंह ने कहा, "हमारी सफलता की वजह एथलीट-फर्स्ट नीति और राजनीति को इससे जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करना है। उन्हें अच्छा माहौल देना भारत की सफलता का मुख्य कारण रहा है। इसके अलावा, मुझे लगता है कि एथलीटों के अंदर सफलता की भूख है। वे वैश्विक मंचों पर अच्छा करने के लिए इतने उत्सुक हैं। यह उनकी कड़ी मेहनत, कोशिश और लगन है जो इसे मुमकिन बनाती है।"

उन्होंने कहा, "हमें उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी चैंपियनशिप और सबसे अच्छी तैयारी देनी होगी जो हम उन्हें दे सकते हैं। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हमने टीम को, महिलाओं और पुरुषों दोनों को, भरोसा दिलाया है कि उनके पास दुनिया की हर चीज सबसे अच्छी होगा। उस सपोर्ट का नतीजा दिख रहा है।"

सिंह ने बॉक्सिंग में भारत की बढ़ती गहराई की ओर भी इशारा किया और कहा कि देश का टैलेंट पूल उसे भविष्य के मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स में जाने के लिए आत्मविश्वास देता है। हमारे पास बहुत बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है। हमारे पास एक बेहतरीन फर्स्ट-लाइन टीम है जिसे आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा था। हमारे पास शानदार खिलाड़ी भी हैं, नंबर दो, नंबर तीन, और नंबर चार। बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि हम एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी इसे जारी रखेंगे।"

भारत ने सात स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जो किसी एक कॉमनवेल्थ गेम्स में देश द्वारा जीते गए किसी एक गेम में स्वर्ण पदक की सबसे बड़ी संख्या थी। इसके अलावा मुक्केबाजी टीम ने तीन रजत पदक भी जीते।

प्रीति (54 किग्रा), साक्षी (51 किग्रा), जैस्मीन (57 किग्रा), प्रिया (60 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), और अंकुश पंघाल (80 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीता। जदुमणि सिंह (55 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा), और नरेंद्र (90+ किग्रा) ने रजत पदक जीते। मुक्केबाजी में भारत का दबदबा रहा।

भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या (7) बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के पहले बेस्ट ऑफ थ्री बॉक्सर्स के स्वर्ण पदकों से ज्यादा थी।

सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किग्रा का खिताब नामीबिया के ट्रायगेन मोर्नी नेडेवेलो के खिलाफ 3-2 के विभाजित निर्णय से जीता, जबकि महिलाओं के 70 किग्रा फाइनल में अरुंधति चौधरी ने इंग्लैंड की चैंटेल रीड को एकमत से हराया।

प्रिया ने महिलाओं का 60 किग्रा का खिताब कनाडा की मैरी-बाथौल अल-अहमदीह के खिलाफ कड़े मुकाबले में 4-1 के विभाजित निर्णय से जीतकर जीता, जबकि साक्षी ने इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 के स्कोर से हराया, जिसमें उन्होंने तेज फुटवर्क, सटीक कॉम्बिनेशन और एक अच्छे डिफेंस का इस्तेमाल करके पूरे समय मैच पर नियंत्रण बनाए रखा।

महिलाओं के 57 किग्रा फाइनल में, जैस्मीन ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन, नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से हराया। प्रीति ने कनाडा की एस.एस. डेलगाडो के खिलाफ महिलाओं के 54 किग्रा के फाइनल में 5-0 के स्कोर से जीत हासिल करके भारत की जीत का सिलसिला खत्म किया।

--आईएएनएस

पीएके