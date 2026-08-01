कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुक्केबाजी, ट्रिपल जंप और शॉट पुट में पदक जीतने वालों को दी बधाई

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार के दिन की शुरुआत भारत के लिए बेहतरीन रही है। भारतीय एथलीटों ने देश की झोली में स्वर्ण और रजत पदक डाले हैं। प्रीति पवार और जैस्मीन लैम्बोरिया ने मुक्केबाजी में स्वर्ण जीता है, तो जदुमणि सिंह ने मुक्केबाजी में रजत पदक जीता है। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु ने कांस्य पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एथलीटों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने शॉट पुट के पदक विजेताओं को भी बधाई दी है।

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उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने अपने आधिकारिक एक्स पर लिखा, "प्रीति पवार और जैस्मीन लैम्बोरिया को महिलाओं के 54 किग्रा और 57 किग्रा बॉक्सिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई। प्रवीण चित्रवेल को रजत पदक और सेल्वा प्रभु को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के ट्रिपल जंप इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। आपके शानदार प्रदर्शन, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे ने देश को बहुत गर्व महसूस कराया है। आप सभी को लगातार सफलता और भारत के लिए और भी बहुत कुछ हासिल करने की शुभकामनाएं।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैस्मिन लैम्बोरिया को शुभकामना देते हुए एक्स पर लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की एक और गोल्डन जीत। महिलाओं के 57 किग्रा बॉक्सिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर जैस्मिन लैम्बोरिया को बहुत-बहुत बधाई। उनके निडर प्रदर्शन, पक्के इरादे और चैंपियनशिप के जोश ने देश को बहुत गर्व महसूस कराया है। उम्मीद है कि वह और भी ऊंचाइयों को छूती रहेंगी और पूरे भारत में अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित करेंगी।"

प्रीति पवार की स्वर्णिम सफलता पर उन्होंने लिखा, "ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 54 किग्रा बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रीति पवार को बहुत-बहुत बधाई। उनका शांत, पक्का इरादा और बहुत बढ़िया स्किल एक आत्मविश्वास, मजबूत और उभरते हुए भारत की भावना को दिखाता है। उनकी शानदार कामयाबी देश भर के अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरित करे। आने वाले सालों में भी उनकी लगातार सफलता की कामना करता हूं।"

रक्षा मंत्री ने एक अन्य पोस्ट में प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु को बधाई दी।

उन्होंने लिखा, "भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की ट्रिपल जंप में यादगार डबल पोडियम फिनिश का जश्न मना रहा है। रजत पदक जीतने पर प्रवीण चित्रवेल और कांस्य पदक जीतने पर सेल्वा प्रभु को बधाई। उनके शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर भारतीय एथलेटिक्स की बढ़ती काबिलियत को दिखाया है और यह देश भर के अनगिनत युवा एथलीटों को बड़े सपने देखने और ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगा। दोनों चैंपियन को लगातार सफलता और आने वाले सालों में और भी शानदार उपलब्धियों की शुभकामनाएं।"

रक्षा मंत्री ने जदुमणि सिंह को रजत पदक जीतने पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, "भारत के बॉक्सिंग दल का एक और शानदार प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 55 किग्रा इवेंट में रजत पदक जीतने पर जदुमणि सिंह को बधाई। शुरुआती मुकाबले से लेकर फाइनल तक, जदुमणि सिंह ने एक सच्चे चैंपियन का अंदाज दिखाया, और यादगार कैंपेन दिया।

यह कामयाबी देश भर के कई युवा मुक्केबाजों को प्रेरणा दे। उन्हें लगातार सफलता और आने वाले सालों में और भी बहुत कुछ मिलने की दुआ करता हूं।"

राजनाथ सिंह ने सोमन राणा और शुभम जुयाल भी शॉट पुट में स्वर्ण और रजत पदक जीतने की बधाई दी।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए शानदार डबल पोडियम फिनिश। सोमन राणा को स्वर्ण पदक जीतने और शुभम जुयाल को पुरुषों के शॉट पुट एफ57 इवेंट में रजत पदक हासिल करने पर बहुत-बहुत बधाई। इस यादगार वन-टू फिनिश के साथ, उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में भारत की बढ़ती विरासत में एक और गर्व का अध्याय जोड़ दिया है। दोनों चैंपियन को लगातार सफलता की शुभकामनाएं, क्योंकि वे कई और एथलीटों को बड़े सपने देखने और देश को गर्व महसूस कराने के लिए प्रेरित करते हैं।"

--आईएएनएस

पीएके