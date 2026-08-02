कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: पी.टी. उषा ने स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला एथलीटों की तारीफ की

ग्लासगो, 2 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) की अध्यक्ष पी.टी. उषा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के कैंपेन का नेतृत्व करने वाली देश की महिला एथलीटों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि महिला एथलीटों की उपलब्धियां उनकी वर्षों की लगन को दिखाती हैं और साथ ही नई पीढ़ी की लड़कियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं। महिला एथलीटों ने देश के 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं।

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आईओए की एक रिलीज में उषा ने कहा, "भारत की महिलाओं को हमारे 13 में से 8 स्वर्ण पदक जीतते देखना मुझे बहुत गर्व महसूस कराता है। ये उपलब्धियां एथलीटों, उनके परिवारों, कोचों और सपोर्ट टीमों के वर्षों के लगन का नतीजा हैं। हर पदक लगन और त्याग की कहानी कहता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि ये चैंपियन पूरे भारत में अनगिनत युवा लड़कियों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वे भी भारत की जर्सी पहन सकती हैं और वैश्विक मंचों पर सफल हो सकती हैं। यही नारी शक्ति की असली भावना है। ग्लासगो में पदक जीतने के मामले में भारत की महिलाओं ने देश की सफलता में बढ़त ली है, जिससे एक बार फिर कई खेलों में महिलाओं के खेल में बढ़ती गहराई और निरंतरता का पता चला है।"

ओलंपिक चैंपियन मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में एक और स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर भारत के टॉप एथलीटों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की की, और पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि अस्मिता डे ने भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया।

बॉक्सिंग रिंग में भारत ने अपना सबसे बड़ा प्रदर्शन तब किया जब साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मीन लैम्बोरिया, प्रिया घनघस और अरुंधति चौधरी सभी पोडियम के टॉप स्टेप पर पहुंचीं, जिससे पता चला कि पिछले दस सालों में भारतीय महिला बॉक्सिंग में कितनी गहराई आई है।

आठ चैंपियन ने मिलकर ग्लासगो में भारत के कैंपेन का रुख बदल दिया है, यह दिखाते हुए कि भारतीय महिलाएं अब सिर्फ कभी-कभार पदक की उम्मीद नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार विजेता हैं।

एथलीटों के प्रदर्शन से भारतीय खेलों में हो रहे बड़े बदलाव भी दिखते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर विकास में ज्यादा निवेश, ट्रेनिंग सुविधाओं तक बेहतर पहुंच, एथलीटों के लिए सपोर्ट का बेहतर सिस्टम और महिला एथलीटों को ज्यादा पहचान मिल रही है। इन सभी से ऐसा माहौल बना है जिसमें प्रतिभा आगे बढ़ सकती है।

ये उपलब्धियां महिला सशक्तिकरण पर बड़े राष्ट्रीय फोकस को दिखाती हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में ज्यादा लड़कियों को खेलों में शामिल करने की कोशिशें शामिल हैं, साथ ही समाज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और मौकों को बेहतर बनाने के लिए उपाय भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिला एथलीटों की उपलब्धियों की तारीफ करके और युवा लड़कियों को खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करके उनका समर्थन किया है।

पदक के अलावा, भारत की महिलाओं ने अपने युवा साथियों को सलाह देकर, एक-दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाकर और इस तरह एकता को मजबूत करके पूरे खेलों में एक मिसाल कायम की है, जो अब टीम इंडिया की खासियत बन गई है। देश भर के घरों, स्कूलों और खेल अकादमियों की लाखों युवा लड़कियों ने मीराबाई चानू, शर्मिला धनखड़, अस्मिता डे, साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लैम्बोरिया, प्रिया घनघस और अरुंधति चौधरी को तिरंगे के साथ पोडियम पर गर्व से खड़े देखा है।

--आईएएनएस

पीएके