जदुमणि के परिणाम से परिवार निराश, एशियन गेम्स में लगाई स्वर्ण की उम्मीद

इम्फाल, 1 अगस्त (आईएएनएस)। ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार को भारतीय मुक्केबाज मंदेंगबाम जदुमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किग्रा में रजत पदक जीता। जदुमणि का कहना है कि वे एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतेंगे।

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रजत पदक जीतने के बाद आईएएनएस से बात करते हुए जदुमणि सिंह ने कहा, "मैंने स्वर्ण पदक जीतने के लिए इस प्रतियोगिता में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन कुछ कमियां रह गईं। मैं उन पर काम करूंगा और उन्हें दूर करूंगा। आने वाले एशियन गेम्स में मैं भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतूंगा।"

मंदेंगबाम जदुमणि सिंह के बड़े भाई, मंदेंगबाम रॉबिन्सन सिंह ने आईएएनएस से कहा, "हमें लगा था कि वह स्वर्ण पदक जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बहुत निराशाजनक है। हमें लगता है कि वह आने वाले एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतेंगे।"

जदुमणि सिंह के चाचा, मंडेंगबाम मिलन सिंह ने कहा, "फाइनल टूर्नामेंट के पिछले मुकाबलों से अलग था। मुझे सच में नहीं पता कि उसने आज कैसा खेला। हम सच में बहुत दुखी हैं क्योंकि हम स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहे थे। यह पहली बार है जब वह कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला है। भले ही वह स्वर्ण नहीं जीत सका, लेकिन हमें खुशी है कि उसने रजत पदक जीता। वह जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए तैयारी करेगा, और हमें उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेगा।"

जदुमणि सिंह की चाची, मंडेंगबाम ओंगबी अबेम ने आईएएनएस से कहा, "पूरे परिवार और आस-पास के लोगों ने मिलकर मुकाबला देखा और नतीजे को लेकर भावनात्मक थे। हमने अपने परिवार वालों और आस-पास के लोगों के साथ मैच देखा। आज जब हमने उसका प्रदर्शन देखा तो हमें घबराहट हुई। उसका प्रदर्शन पिछले मैचों से बिल्कुल अलग था। हमें उम्मीद है स्वर्ण की उम्मीद थी। हम आगे भी उसे अपना समर्थन देते रहेंगे।"

--आईएएनएस

पीएके