जूनियर मेन नेशनल हॉकी: उत्तराखंड, चंडीगढ़ ने डिवीजन बी और यूपी, पंजाब, ओडिशा ने डिवीजन ए में जीत हासिल की

कोयंबटूर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। शनिवार को कोयंबटूर के कोयंबटूर हॉकी ग्राउंड में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 के पांचवें दिन उत्तराखंड और चंडीगढ़ ने डिवीजन 'बी' में जीत हासिल की, जबकि उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी पंजाब और हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने डिवीजन 'ए' मुकाबलों में जीत हासिल की।

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दिन की शुरुआत हॉकी उत्तराखंड ने डिवीजन 'बी' में हॉकी जम्मू और कश्मीर पर 4-0 से शानदार जीत के साथ की। विशाल कुमार (9', 51') ने दो गोल किए, जबकि अंकित (41') और प्रिंस भंडारी (57') ने भी गोल करके हॉकी उत्तराखंड की जीत पक्की कर दी।

दूसरे डिवीजन 'बी' मुकाबलों में, हॉकी चंडीगढ़ ने हॉकी अरुणाचल को 4-2 से हराया। हॉकी चंडीगढ़ के लिए गुरजीत सिंह (2', 25') और गुरप्रीत सिंह (41', 45') ने दो-दो गोल किए। हॉकी अरुणाचल के लिए मोहम्मद आतिफ (30') और समर अली (31') ने गोल किए।

डिवीजन 'ए' के मैच उत्तर प्रदेश हॉकी ने हॉकी बंगाल को 2-1 से हराकर शुरू किए। कप्तान राहुल राजभर (7') ने उत्तर प्रदेश हॉकी को शुरुआती बढ़त दिलाई, जिसके बाद साह सूरज कुमार (41') ने हॉकी बंगाल के लिए बराबरी का गोल किया। प्रजापति नीरज (57') ने मैच के आखिर में अहम गोल करके उत्तर प्रदेश हॉकी के लिए तीनों पॉइंट पक्के कर दिए।

डिवीजन 'ए' के एक और मैच में हॉकी पंजाब ने दिल्ली हॉकी को 6-2 से हराया। अमनदीप (6', 12') और जोबनप्रीत सिंह (41', 43') ने दो-दो गोल किए, जबकि चरणजीत सिंह (32') और प्रिंस सिंह (60') ने भी हॉकी पंजाब के लिए गोल किए। दिल्ली हॉकी के लिए कुणाल सिंह छिकारा (49', 52') ने दोनों गोल किए।

दिन के एक और डिवीजन 'ए' मैच में, हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी 4-2 से जीती। बिलकान ओरम (3') ने ओडिशा को शुरुआती बढ़त दिलाई, जिसके बाद प्रशांत राजपूत (21') और हिमांशु यादव (25') ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी को आगे कर दिया। कप्तान दीपक प्रधान (34', 44') ने दो गोल करके मैच का रुख पलट दिया, जबकि देवनाथ नानवर (47') ने एक और गोल करके हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की जीत पक्की कर दी।

--आईएएनएस

पीएके