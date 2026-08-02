'इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बहुत गर्व है,' एसीए ने शुभदीप घोष को भारत का फील्डिंग कोच बनने पर बधाई दी

गुवाहाटी, 2 अगस्त (आईएएनएस)। असम के पूर्व क्रिकेटर और कोच शुभदीप घोष को भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किए जाने पर असम क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) ने रविवार को बधाई दी। एसीए ने इसे राज्य के क्रिकेट जगत के लिए गर्व का क्षण बताया है।
शुभदीप घोष को बधाई देते हुए एसीए ने कहा, "असम क्रिकेट एसोसिएशन, भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में शुभदीप घोष की नियुक्ति पर उन्हें हार्दिक बधाई देता है।"
घोष ने अपने घरेलू करियर के दौरान असम और रेलवे दोनों का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद पिछले कुछ वर्षों में एक शानदार कोचिंग प्रोफाइल बनाई। उन्होंने असम की सीनियर पुरुष टीम के कोच के रूप में भी काम किया और राज्य में क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभाई।
घोष ने अलग-अलग आयु वर्ग की भारतीय टीमों के साथ काम किया है। भारतीय सीनियर पुरुष टीम के साथ उनका पहला काम इस महीने के आखिर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। इस नियुक्ति को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए असम क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा, "असम क्रिकेट एसोसिएशन को असम के ही एक व्यक्ति की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बहुत गर्व है। उनकी नियुक्ति राज्य के क्रिकेट जगत के लिए सम्मान की बात है और यह पूरे क्षेत्र के उभरते हुए क्रिकेटरों और कोचों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।"
राष्ट्रीय टीम सेटअप में घोष का शामिल होना असम क्रिकेट के लिए एक और मील का पत्थर है; यह अनुभवी कोच अब भारत की फील्डिंग यूनिट की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि टीम श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट अभियान शुरू करने जा रही है।
इससे पहले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सपोर्ट स्टाफ के दो अहम सदस्यों (टी. दिलीप और रयान टेन डोशेट) को बदलने का फैसला किया था, क्योंकि उनके अनुबंध खत्म हो चुके थे, जिससे इस मामले पर चल रही अटकलों पर विराम लग गया।
रयान टेन डोशेट ने इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल दौरे के बाद भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म किया था।