भारत बनाम श्रीलंका: गेंदबाजी कोच मोर्कल को उम्मीद, चौथे दिन विकेटकीपिंग के लिए उतर सकते हैं पंत

कोलंबो, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को उम्मीद है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की शुरुआत से पहले कंधे की चोट से उबर जाएंगे। फिलहाल श्रीलंकाई टीम फॉलोऑन का खतरा टालने से 39 रन पीछे है। उसके पास सिर्फ 2 विकेट शेष हैं।

एक तरफ भारतीय टीम श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ कोलंबो का खराब मौसम फैंस की चिंता बढ़ा रहा है। मुकाबले के शुरुआती तीनों दिन बारिश ने दखल दिया अब चौथे दिन भी बादलों के बरसने की आशंका है।

ऋषभ पंत मुकाबले के पहले दिन बल्लेबाजी के दौरान कलाई की चोट के कारण 'रिटायर्ड हर्ट' हो गए थे। इसके बाद अगले दिन के पहले सेशन में वह क्रीज पर लौटे, लेकिन कंधे पर गेंद लगने के बाद एक बार फिर से चोटिल हो गए। इसके बाद उनके स्थान पर ध्रुव जुरेल को विकेटकीपिंग के लिए उतरना पड़ा।

गेंदबाजी कोच ने बताया है कि विकेट के पीछे उनकी उपलब्धता पर फैसला लेने से पहले टीम रात भर उनकी स्थिति का आकलन करेगी। मोर्केल ने कहा, "जाहिर है, ऋषभ के कंधे पर चोट लगी है। कल रात इस पर चर्चा हुई थी। वहां काफी चोट आई है। आज सुबह जब उन्होंने वार्म-अप करने की कोशिश की, तो उनकी मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत थी। रात भर उन पर नजर रखी जाएगी, उम्मीद है कि कल वह हमारे लिए विकेटकीपिंग करेंगे। उनका वहां होना जरूरी है। खेल को समझने की उनकी क्षमता बेहतरीन है।"

मोर्केल ने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले भारत का तुरंत ध्यान श्रीलंकाई पारी को जल्दी खत्म करने पर होगा।

उन्होंने कहा, "सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि हम कल जल्दी ही वे दो विकेट ले सकें। मुझे पता है कि यह एक घिसी-पिटी बात है, लेकिन मौसम को देखते हुए और कभी-कभी कवर हटाने और लगाने में खर्च होने वाले समय को देखते हुए, हम चाहेंगे कि श्रीलंकाई टीम को अधिक से अधिक ओवर खेलने को मिलें। उम्मीद है कि हम कल वे विकेट (अंतिम 2 विकेट) ले पाएंगे और फिर हिम्मत दिखाते हुए उन्हें दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाएंगे और अच्छी गेंदबाजी करेंगे।"

हालांकि, फॉलोऑन का मौका मिलने पर उसे लागू करने का विचार भारत के हालिया रवैये के खिलाफ होगा, जिसमें वे मौका मिलने पर दोबारा बल्लेबाजी करना पसंद करता नजर आया है। पिछली बार जब शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ फॉलोऑन लागू किया था, तो दिल्ली में भारत को खराब होती पिच पर 118.5 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी थी और फिर पांचवें दिन 121 रन का लक्ष्य हासिल करना पड़ा, लेकिन कोलंबो का मौसम इस तरह के फैसले को दोहराने के विचार को कम आकर्षक बना सकता है, क्योंकि बारिश बार-बार खेल को रोक रही है।"

उन्होंने कहा, "हालात मुश्किल हैं; बहुत गर्मी है। गेंद काफी जल्दी नरम हो जाती है। जब आज शाम लड़के मैदान से बाहर आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यह टेस्ट क्रिकेट का एक असली दिन है। हम इसी तरह सीखेंगे। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा पार्टनरशिप में गेंदबाजी करने, दबाव बनाने की बात करते हैं, और इसे ऐसे ही विकसित किया जाता है—आज जैसे दिनों में, जब बल्लेबाजी पार्टनरशिप चल रही हो। आप उसे तोड़ सकते हैं। अहम बात यह है कि उस ब्रेक-थ्रू को कैसे भुनाया जाए, और फिर आप अपनी अगली चीज कितनी अच्छी तरह शुरू करते हैं।"

--आईएएनएस

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