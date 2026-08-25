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खेल

एएफसी अंडर-20 एशियन कप क्वालीफायर के लिए तैयार भारत की अंडर-20 टीम

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(Updated )
एएफसी

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। एएफसी अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालीफायर में हिस्सा लेने जा रही भारत की अंडर-20 पुरुष फुटबॉल टीम बुधवार को ताशकंद के लिए रवाना होगी। बेंगलुरु में हाल ही में खेले गए इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचों में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा; वे एक भी मैच नहीं हारे और लगातार चार मैचों में कोई गोल नहीं खाया।

'ब्लू कोल्ट्स' (भारतीय टीम) ने इस महीने की शुरुआत में चार मैचों में तीन जीत हासिल कीं और एक मैच ड्रॉ खेला। उन्होंने सिंगापुर को दो बार (3-0 और 1-0) हराया, जबकि यमन के साथ पहला मैच 0-0 से ड्रॉ रहा और दूसरे मैच में उन्होंने वेस्ट एशियन टीम को 1-0 से हराया।

इन नतीजों से महेश गवली की टीम को उज्बेकिस्तान में होने वाले 'ग्रुप-बी' के तीन क्वालीफायर मुकाबलों से पहले जरूरी अनुभव मिला है। चारों फ्रेंडली मैच खेलने वाले विंगर विशाल यादव ने कहा कि बेंगलुरु कैंप ने टीम को आने वाली चुनौती के लिए मिलकर तैयारी करने का मौका दिया। उन्होंने कहा, "कैंप अब तक बहुत अच्छा चल रहा है। हम क्वालीफायर के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले तीन मैचों के लिए पूरी तरह तैयार होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

इन चार मुकाबलों से भारत को अलग-अलग तरह की टीमों का सामना करने और उन क्षेत्रों पर काम करने का मौका मिला जिनमें सुधार की जरूरत थी। 'ब्लू कोल्ट्स' ने पांच गोल किए और चार मुकाबलों में कोई गोल नहीं खाया।

यादव ने कहा, "सिंगापुर और यमन के खिलाफ फ्रेंडली मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इनसे हमें मजबूत टीमों के खिलाफ खुद को परखने, यह समझने कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है और आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मिला। खासकर यमन की टीम बॉल के साथ और बिना बॉल के भी अच्छा खेल रही थी। ये मैच शारीरिक और रणनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण थे, जिससे हमें आने वाली प्रतियोगिता के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिली।"

डिफेंडर सुमित शर्मा ब्रह्मचारीमयूम ने यमन के खिलाफ दोनों मैचों में भारत की कप्तानी की। उन्होंने इस अनुभव को सम्मान और जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा, "नेशनल टीम का कप्तान बनना बहुत बड़े सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी की बात थी। इतने बड़े मुकाबलों में कप्तान बनने से मुझे टीम का नेतृत्व करने और अपने साथियों के साथ बेहतर बातचीत करने का आत्मविश्वास और अतिरिक्त प्रेरणा मिली। कोच और मेरे साथियों ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया, उस पर मुझे गर्व है और इसी वजह से वे दो मैच खास बन गए।"

चोट के कारण सुमित इस साल की शुरुआत में सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप नहीं खेल पाए थे, ने यह भी कहा कि इन चार फ्रेंडली मैचों से उन्हें अपने साथियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिली। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, एक छोटी सी चोट के कारण मैं सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं बन पाया था। इसलिए, इन साथियों के साथ खेलना, एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझना और एक मजबूत तालमेल बनाना मेरे लिए अच्छा रहा, ताकि हम मिलकर बेहतर कर सकें। उन चार मैचों से इसी तरह मदद मिली।"

यमन के खिलाफ दो मैचों में भारत को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और सुमित ने भी माना कि विरोधी टीम का स्तर ऊंचा था। उन्होंने कहा, "यमन के खिलाफ निश्चित रूप से चुनौती कठिन थी और उन्होंने हमें खेलने के लिए एक उच्च स्तर की चुनौती दी।"

'ब्लू कोल्ट्स' बुधवार को ताशकंद के लिए रवाना होंगे। उनका पहला क्वालीफायर मैच 31 अगस्त को शाम 4:30 बजे (भारतीय समय के अनुसार) सीरिया के खिलाफ है, जिससे पांच दिन पहले वे वहां पहुंचेंगे। इसके बाद भारत 3 सितंबर को शाम 7:30 बजे मेजबान उज्बेकिस्तान का सामना करेगा और फिर 6 सितंबर को शाम 4:30 बजे बांग्लादेश के खिलाफ अपना ग्रुप-बी अभियान समाप्त करेगा। आठ क्वालीफाइंग ग्रुप में से ग्रुप विजेता और दूसरे स्थान पर रहने वाली सात सर्वश्रेष्ठ टीमें एएफसी अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 के लिए जगह पक्की करेंगी।

--आईएएनएस

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