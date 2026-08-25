द्रविड़ का भरोसा, डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है टीम इंडिया

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। टीम इंडिया कुछ महीनों में सात अन्य टेस्ट मैच खेलेगी। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का मानना ​​है कि टीम यहां से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है।

टीम इंडिया ने श्रीलंका खिलाफ गाले में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच को 165 रन से अपने नाम किया था। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने फिलहाल डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में पांचवां स्थान बनाए रखने के लिए अपने प्वाइंट्स प्रतिशत को 48.14 से बढ़ाकर 53.33 कर लिया है।

इस डब्ल्यूटीसी चक्र में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध घरेलू मैदान पर पांच टेस्ट मुकाबलों सहित सात और टेस्ट मैच खेलने की तैयारी के साथ, द्रविड़ का मानना ​​है कि भारत डब्ल्यूटीसी में मजबूत स्थिति में है।

द्रविड़ ने 'जियोहॉटस्टार' से कहा, "मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। अगर भारत यहां से डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाता है, तो यह एक शानदार सफर होगा। वे थोड़े पीछे रह गए हैं, लेकिन भारतीय टीम में जिस तरह की गुणवत्ता है, उसे किसी भी स्टेज पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध अच्छी शुरुआत की है, इसलिए यह एक अच्छा पहला कदम है।"

डब्ल्यूटीसी चक्र के तहत भारतीय टीम इस साल नवंबर में दो टेस्ट मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। हालांकि, पिछली बार भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। उस नतीजे को देखते हुए, द्रविड़ का मानना ​​है कि न्यूजीलैंड का सामना करना हमेशा एक चुनौती होती है और मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी।

द्रविड़ ने कहा, "न्यूजीलैंड में जाकर खेलना हमेशा एक चुनौती होती है। घर से दूर उनके विरुद्ध खेलना मुश्किल होता है। कई युवा भारतीय खिलाड़ियों ने उन हालात में नहीं खेला है, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। उम्मीद है कि वे खिलाड़ियों को फिट रख पाएंगे और अगले कुछ महीनों में ज्यादा चोटें नहीं लगेंगी। हमें विराट (कोहली), रोहित (शर्मा), अजिंक्य रहाणे और (चेतेश्वर) पुजारा जैसे खिलाड़ियों के अनुभव की कमी खलेगी, जो शायद पिछली बार भारत के दौरे के समय वहां मौजूद थे। इसलिए यह सीरीज भी दिलचस्प होगी।"

भारत अगले साल जनवरी से 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी' के पांच टेस्ट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। द्रविड़ ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला बहुत रोमांचक होगा। उनके कई खिलाड़ी भारत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की एक शानदार पीढ़ी और एक बेहतरीन टीम है, जिसने भारत में जीत हासिल नहीं की है। इसलिए वे ऐसा करने के लिए उत्सुक होंगे।"

--आईएएनएस

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