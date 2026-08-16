हॉकी वर्ल्ड कप: ड्रॉ रहा भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला, चीन को 2-2 की बराबरी पर रोका

एमस्टेलवीन, 16 अगस्त (आईएएनएस)। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में रविवार को भारतीय महिला टीम ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। भारत के लिए नवनीत और दीपिका ने गोल दागे, जबकि चीन की तरफ से झांग यिंग और मा निंग ने एक-एक गोल किए। एमस्टेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में ड्रॉ के साथ दोनों टीमों ने एक-एक अंक हासिल किया।

मुकाबले में भारत ने अच्छी शुरुआत की। लालरेम्सियामी ने 5वें मिनट में टीम को पेनाल्टी कॉर्नर दिलाया। नवनीत ने शॉट लिया, लेकिन वह गोल नहीं कर सकीं। हालांकि, आठवें मिनट में उन्होंने नेहा के पास पर गोल करके खाता खोला, लेकिन इसके बाद पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चीन ने बराबरी कर ली, जब भारत की शिल्पी डबास को सर्कल के अंदर फाउल के लिए पेनाल्टी स्ट्रोक मिला और झांग यिंग ने उसे गोल में बदल दिया।

दीपिका ने 25वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जिसके बाद भारत ने एक बार फिर से बढ़त हासिल कर ली। सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 21वें मिनट में भी पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वे गोल नहीं कर पाए। हालांकि, चार मिनट बाद दीपिका ने दाईं ओर से तेजी से आगे बढ़ते हुए पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया और उसे गोल में बदल दिया।

दीपिका के ड्रैग-फ्लिक से एक चीनी डिफेंडर को चोट लगने के बाद इस गोल को वीडियो अंपायर के पास भेजा गया; हालांकि, गोल को मान्यता दे दी गई। भारत हाफटाइम तक 2-1 से आगे था, लेकिन चीन ने आक्रामक वापसी करते हुए तीसरे क्वार्टर में भारत के डिफेंस की परीक्षा ली। 39वें मिनट में मा निंग ने पेनाल्टी कॉर्नर से गोल करके भारतीय गोलकीपर को छकाते हुए स्कोर 2-2 कर दिया। क्वार्टर के शेष समय में मुकाबला कड़ा रहा; जिसमें भारत ने मजबूती के साथ डिफेंस किया।

चौथे क्वार्टर में दोनों टीमें जीत के लिए जूझती रहीं, लेकिन कोई गोल नहीं हुआ। 51वें मिनट में नवनीत ने चीनी गोल के सामने एक जबरदस्त पास दिया, लेकिन लालरेम्सियामी गेंद तक नहीं पहुंच पाईं और भारत गोल करने से चूक गया। चीनी खिलाड़ी जू मेइरोंग को 53वें मिनट में ग्रीन कार्ड दिखाया गया, जिससे उनकी टीम दो मिनट के लिए 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी, लेकिन भारत गोल नहीं कर सका। चीन को 57वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से एक और मौका मिला। पहला प्रयास बेकार गया और फिर उन्हें एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला। फैन युनक्सिया ने हिट लगाई, लेकिन वह निशाने से चूक गई, जिसके साथ मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ।

--आईएएनएस

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