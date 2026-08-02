ग्लासगो में हमने क्षमता, हिम्मत और खेल की खूबसूरत भावना देखी, अहमदाबाद तैयार है: हर्ष संघवी

ग्लासगो, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में होना है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी इस समय ग्लासगो में हैं, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है। क्लोजिंग सेरेमनी में अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान शहर के तौर पर घोषित किया जाएगा। संघवी इस मौके पर मौजूद रहेंगे।

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हर्ष संघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "पिछले दो सप्ताह में ग्लासगो 2026 में अहमदाबाद, गुजरात और इंडिया का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात रही है। घर लौटने से पहले अपने विचार साझा करने का यह मौका पाकर मुझे खुशी हो रही है। पिछले दो सप्ताह में हमने सच में कुछ बहुत खास देखा है — सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि इंसानी क्षमता, हिम्मत और खेल की खूबसूरत भावना का जश्न देखा है।"

उन्होंने कहा, "गुजरात प्रतिनिधिमंडल को ग्लासगो गेम्स की डिलीवरी को एक्शन में देखने का बहुत बड़ा मौका मिला है। फ्यूचर होस्ट ऑब्जर्वर कार्यक्रम के जरिए, हम वेन्यू में घूमे, पार्टनर्स के बीच आसान कोऑर्डिनेशन का अध्ययन किया, और देखा कि शहर दुनिया का स्वागत करने के लिए खुद को कैसे बदलता है। हमने स्कॉटलैंड और कॉमनवेल्थ में अच्छी व्यापार की साझेदारी की हैं। हमने अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर के जरिए भारत का विजन साझा किया है, जिससे ग्लासगो 2026 परिवार को एक झलक मिली है कि 2030 में भारत में उनका इंतजार है।"

संघवी ने कहा, "यह एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे हम बहुत शुक्रगुजार होकर अपनाते हैं। अहमदाबाद तैयार है। हमारा शहर संभावनाओं से भरा हुआ है। हमारे पास इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न रहने की जगह और सामुदायिक सहयोग है जो हमारे समाज में बुना हुआ है। हमारी जगहों को कम से कम यात्रा और एथलीट के अनुभव को ज्यादा से ज्यादा साझा करने के लिए एक साथ रखा गया है।"

उन्होंने कहा कि भारत और गुजरात की तरफ से, मैं कॉमनवेल्थ स्पोर्ट और ग्लासगो आयोजन टीम का शुक्रगुजार हूं। पिछले कुछ महीनों से हम ग्लासगो टीम के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है।