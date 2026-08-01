गोल्फ: रॉकेट क्लासिक में शुरुआती ट्रिपल बोगी के बाद भाटिया कट से बाहर

डेट्रॉइट, 1 अगस्त (आईएएनएस)। पीजीए टूर पर रॉकेट क्लासिक में दूसरे राउंड की शुरुआत में ट्रिपल बोगी लगने से अक्षय भाटिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके साथ वह कट से बाहर हो गए। भाटिया ने पहले राउंड में 68 का स्कोर किया था, लेकिन दूसरे राउंड में 1-ओवर 71 का स्कोर किया। 36 होल्स के बाद उनका स्कोर 1-अंडर रहा, जो कट लाइन (दो राउंड के लिए 3-अंडर) से कम था।

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इंडो-कैनेडियन सुदर्शन येल्लामाराजू (69-69) भी 2-अंडर के स्कोर के साथ कट से बाहर रहे। साहित थीगाला इस हफ्ते नहीं खेले। कैमरन यंग ने दूसरे राउंड में अपने पहले आठ होल्स में से सात में बर्डी लगाई और उन्हें लगा कि वह पीजीए टूर के इतिहास में सबसे कम स्कोर बनाने का मौका पा सकते हैं।

यंग ने अपने बैक नाइन में दो बर्डी के साथ एक बोगी-फ्री राउंड खेला और डेट्रॉइट गोल्फ क्लब के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 61 के स्कोर के साथ टूर्नामेंट में 10-अंडर तक पहुंचे। शुक्रवार को लीडरबोर्ड पर वह पैट्रिक कैंटले (66) और पैट्रिक फिशबर्न (66) के साथ बराबरी पर रहे। उन्हें कई बर्डी के मौके चूकने का अफसोस था, जिसकी वजह से वह जिम फ्यूरिक के 58 के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए, जो एक दशक से कायम है। कई खिलाड़ियों ने पीजीए टूर के सबसे आसान कोर्स में से एक का फायदा उठाया।

रॉकेट क्लासिक में कुछ बड़े नाम 3-अंडर पर कट से बाहर हो गए। यूएस ओपन चैंपियन विन्धम क्लार्क (74) 5-ओवर पर रहे। इस साल तीन बार के विजेता और दुनिया के नंबर 7 खिलाड़ी क्रिस गोटरप 1-ओवर पर रहे, जिससे लगातार 14 टूर्नामेंट में कट बनाने का उनका सिलसिला टूट गया। फेडएक्सकप स्टैंडिंग में नंबर 12 पर मौजूद भाटिया (71) भी 1-अंडर पर बाहर हो गए।

इस सीजन में तीन जीत के साथ वर्ल्ड नंबर 3 यंग ने 2024 में ट्रैवलर्स चैंपियनशिप में 59 का स्कोर किया था और उनके पास पीजीए टूर पर कई बार 60 से कम स्कोर (सब-60 राउंड) बनाने वाले खिलाड़ियों में फ्यूरिक के साथ शामिल होने का मौका था। मैट वालेस (64) और रिकी फाउलर (68) दो शॉट पीछे थे।

फाउलर कुछ समय के लिए 11 अंडर के स्कोर के साथ बढ़त पर थे, लेकिन बाद में पिछड़ गए। 11वें होल पर 24 फीट की दूरी से तीन-पुट करके उन्हें बोगी मिली और 13वें होल पर वे ऊंची घास (फेस्क्यू) से ग्रीन के पास बने बंकर में चले गए, जिससे उन्हें 'बैक नाइन' में तीन में से दूसरी बोगी का सामना करना पड़ा।

पहले राउंड के लीडर पीटर माल्नाटी, जिन्होंने गुरुवार को 61 के बाद 71 का स्कोर किया, एक बड़े ग्रुप में एक और स्ट्रोक पीछे थे; इस ग्रुप में जेंडर शॉफेले (66) भी शामिल थे।

हिदेकी मात्सुयामा (68) ने पीजीए टूर पर लगातार 'कट' पार करने का अपना रिकॉर्ड 30 तक बढ़ा लिया। वे टोनी फिनाउ (67) जैसे कई खिलाड़ियों के साथ 5 अंडर के स्कोर पर रहे। फिनाउ अगले हफ्ते होने वाली विन्धम चैंपियनशिप के बाद फेडएक्स कप स्टैंडिंग में टॉप 70 खिलाड़ियों में अपनी जगह बेहतर करने की उम्मीद कर रहे हैं।

मैट कुचर एक और स्ट्रोक पीछे थे। उन्हें 156-यार्ड, पार-3 वाले 5वें होल पर 9-आयरन से अपने करियर का सातवां 'एस' (एक शॉट में होल में गेंद डालना) लगाने से काफी मदद मिली।

--आईएएनएस

आरएसजी