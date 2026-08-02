फुटबॉल: लेवांटे ने बेल्जियम के फॉरवर्ड यानिस मुसुआई के साथ पांच साल का अनुबंध किया

मैड्रिड, 2 अगस्त (आईएएनएस)। स्ट्राइकर कार्लोस एस्पी के रियल मैड्रिड जाने के बाद स्पेनिश क्लब लेवांटे ने अपने अटैक को मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। उन्होंने क्लब ब्रुग से बेल्जियम के होनहार फॉरवर्ड यानिस मुसुआई को पांच साल के अनुबंध पर साइन करने की घोषणा की है।

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19 साल के इस खिलाड़ी ने जून 2030 तक के लिए लगभग तीन मिलियन यूरो के ट्रांसफर डील पर साइन किया है। उम्मीद है कि यह युवा खिलाड़ी पुर्तगाली कोच लुइस कास्त्रो की स्टार्टिंग लाइनअप में जगह बनाने के लिए कैमरून के इंटरनेशनल खिलाड़ी एटा एयोंग से मुकाबला करेगा।

मुसुआई, क्लब ब्रुग की रिजर्व टीम क्लब एनएक्सटी के साथ बेल्जियम की चैलेंजर प्रो लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद आए हैं। उन्होंने देश के दूसरे डिवीजन में 44 मैच खेले, जिसमें सात गोल किए, साथ ही यूईएफए यूथ ​​लीग में भी शानदार प्रदर्शन किया और 10 मैचों में छह गोल किए।

लेवांटे ने एक आधिकारिक बयान में ट्रांसफर की पुष्टि करते हुए कहा कि बेल्जियम का यह फॉरवर्ड आने वाले दिनों में कास्त्रो के नेतृत्व में काम करने के लिए टीम में शामिल होगा।

इस युवा खिलाड़ी ने एएफसी ट्यूबाइज, एफसीवी डेंडर, केएए जेंट, केएससी लोकेरेन और केएमएसके डेन्जे के यूथ सिस्टम से आगे बढ़े। उन्होंने 2024 में डेन्जे के लिए अपना पेशेवर डेब्यू किया। बाद में उसी साल क्लब ब्रुग में चले गए, जहां उन्होंने क्लब एनएक्सटी के साथ अपने खेल पर काम किया।

अपने प्रदर्शन की वजह से उन्होंने अंडर-18 और अंडर-19 लेवल पर बेल्जियम का प्रतिनिधित्व किया, जिससे वह देश के उभरते हुए अटैकिंग खिलाड़ियों में से एक बन गए। लेवांटे ने अपने घरेलू स्ट्राइकर एस्पी की जगह इस युवा खिलाड़ी को साइन किया है।

मुसुयाई से अब उम्मीद है कि वे नए ला लीगा सीजन से पहले लेवांटे के अटैक को नया आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वेलेंसिया का यह क्लब पिछले साल रेलीगेशन के खिलाफ अपनी सफल लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है।

--आईएएनएस

पीएके