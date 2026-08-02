फीफा के एफएफई प्लान को रद्द करने के बाद रियल मैड्रिड का बयान, 'वर्ल्ड कप फैंस का है, निवेशकों का नहीं'

मैड्रिड, 2 अगस्त (आईएएनएस)। रियल मैड्रिड ने फीफा के विवादित 'फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज' (एफएफई) प्रस्ताव को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। क्लब ने इस कदम को फुटबॉल के लिए अच्छी खबर बताते हुए दोहराया कि फीफा वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के कमर्शियल अधिकारों को कभी भी सिर्फ फाइनेंशियल एसेट (वित्तीय संपत्ति) नहीं माना जाना चाहिए।

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रविवार को जारी एक बयान में, स्पेनिश क्लब ने फुटबॉल से जुड़े लोगों के भारी विरोध के बाद प्रस्ताव को छोड़ने के लिए फीफा की तारीफ करते हुए कहा कि यह फैसला खेल और उसके समर्थकों के हित में है।

क्लब ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "रियल मैड्रिड सीएफ अपने टूर्नामेंट के कमर्शियल अधिकारों के आंशिक बिक्री के प्रस्ताव को छोड़ने के फीफा के फैसले का दिल से स्वागत करता है। हमारा क्लब मानता है कि यह फुटबॉल, इसकी गवर्निंग बॉडीज और सबसे बढ़कर, हमारे पसंदीदा खेल के लाखों फैंस के लिए अच्छी खबर है।"

क्लब ने यूईएफए, कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन और उन अन्य संस्थाओं का भी धन्यवाद किया जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि उनके एकजुट रुख ने फुटबॉल को बचाने में मदद की।

बयान में आगे कहा गया, "रियल मैड्रिड यूईएफए, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन, और उन सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करना चाहता है जिन्होंने मजबूती और जिम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनकी एकता और कर्तव्य की भावना ने एक अहम मोड़ पर फुटबॉल की रक्षा की है।"

रियल मैड्रिड का तर्क है कि क्लब नेशनल टीमों के लिए खिलाड़ियों की पहचान करके, उन्हें तैयार करके और उन्हें रिलीज करके अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। इसलिए, खेल के कमर्शियल भविष्य को प्रभावित करने वाले फैसलों में उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए।

क्लब ने कहा, "वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल फुटबॉल सबसे बढ़कर जनहित के आयोजन और एक ऐसी विरासत हैं जो देशों, फैंस और पूरे समाज की है। उन्हें कभी भी सिर्फ फाइनेंशियल एसेट नहीं माना जाना चाहिए जिनका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोगों के फायदे के लिए व्यावसायिक तौर पर किया जाए।"

स्पेनिश क्लब ने क्लबों द्वारा उठाए जाने वाले वित्तीय जोखिम को साझा किए बिना अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से होने वाली भविष्य की व्यावसायिक कमाई को बेचने की किसी भी कोशिश को भी खारिज कर दिया।

इसमें आगे कहा गया, "ये क्लब ही हैं जो ये खर्च उठाते हैं। कोई भी ऐसी पहल जो फुटबॉल की भविष्य की कमाई को तो लेना चाहती है लेकिन उन जिम्मेदारियों को नहीं उठाती जिनसे वह कमाई होती है, वह मंजूर नहीं है और उस पर कभी भी दोबारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।"

रियल मैड्रिड ने इन्वेस्टमेंट फंड सीवीसी के साथ ला-लीगा के समझौते के प्रति अपने पुराने विरोध का भी जिक्र किया। उनका तर्क था कि दशकों तक भविष्य की ब्रॉडकास्टिंग कमाई को गिरवी रखना फुटबॉल के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।

यूईएफए, कॉनकाकाफ, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (एएफसी) और कई अन्य संबंधित पक्षों के कड़े विरोध के बाद फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने एफएफई प्रस्ताव वापस ले लिया। इस प्रोजेक्ट में फीफा के मुख्य टूर्नामेंट्स (जैसे वर्ल्ड कप) के कमर्शियल अधिकारों को मैनेज करने के लिए एक कमर्शियल सब्सिडियरी बनाने का प्रस्ताव था, साथ ही बाहरी निवेशकों को इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति भी दी जानी थी।

इन्फेंटिनो ने कहा कि बातचीत से पता चला कि इस प्रस्ताव ने वर्ल्ड फुटबॉल में मतभेद पैदा कर दिए हैं, इसलिए इसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि फीफा की प्राथमिकता खेल को एकजुट करना और अपने सदस्य संघों का समर्थन करना है।

--आईएएनएस

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