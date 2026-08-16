डेनमार्क गोल्फ चैंपियनशिप: रोमेन लंगास्क्यू सबसे आगे, 6 साल बाद 'गोल्डन चांस'

फ्यूनेन (डेनमार्क), 16 अगस्त (आईएएनएस)। फ्रांस के रोमेन लांगास्क करीब छह साल बाद अपना पहला 'डीपी वर्ल्ड टूर खिताब' जीतने की कोशिश में हैं। उन्होंने ग्रेट नॉर्दर्न में खेली जा रही डेनिश गोल्फ चैंपियनशिप के अंतिम दौर से पहले एक शॉट की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय जोड़ी शुभंकर शर्मा और युवराज संधू कट में जगह नहीं बना पाए।

इस फ्रेंच खिलाड़ी ने 67 का 'फाइव-अंडर-पार' राउंड खेलकर अपना स्कोर '14-अंडर' पहुंचाया। वह चीन के यानहान झोऊ से एक शॉट आगे हैं और 2020 वेल्स ओपन (सेल्टिक मैनर) में मिली अपनी एकमात्र जीत के बाद एक और जीत हासिल करने की मजबूत स्थिति में हैं।

31 वर्षीय खिलाड़ी ने साल 2026 में 19 में से 16 बार कट पार किया है, लेकिन मैजिकल केन्या ओपन में टॉप-10 में जगह बनाने के कारण वह 'रेस टू दुबई रैंकिंग्स' में 86वें स्थान पर हैं।

लंगास्क्यू ने दिन की शुरुआत एंटोइन रोजनर और कैमरन एडम से दो शॉट पीछे रहकर की थी। केर्टरमिंडे में अपने तीसरे राउंड की शुरुआत 'बोगी' के साथ करने के बावजूद, उन्होंने 6 'बर्डी' के साथ वापसी की और टॉप पर पहुंच गए।

रोजनर 'पार-थ्री' 18वें होल पर पहुंचने तक बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन उनका 'टी-शॉट' पानी में चला गया और उन्होंने 'डबल बोगी' के साथ राउंड खत्म किया, जिससे वह '12-अंडर-पार' के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए।

शुरुआती 'बोगी' के बाद, लंगास्क्यू ने पांचवें और नौवें होल पर 'बर्डी' बनाई और दिन के खेल में 'वन-अंडर' के स्कोर के साथ टर्न लिया। 10वें, 12वें, 14वें और 15वें होल पर अच्छे प्रदर्शन से वह संयुक्त रूप से बढ़त बनाने में सफल रहे और अंत में 'पार' स्कोर के साथ 'क्लबहाउस टारगेट' को '14-अंडर' पर सेट किया।

शनिवार को अमेरिकी कैलेब सुरैट और इंग्लैंड के मैथ्यू जॉर्डन ने 70 का राउंड खेला और '11-अंडर-पार' के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे, जबकि जेफ विंथर '10-अंडर' के स्कोर के साथ अकेले छठे स्थान पर रहकर डेनमार्क के शीर्ष खिलाड़ी बने। घरेलू खिलाड़ी रासमस होजगार्ड के साथ ब्रैंडन स्टोन और स्कॉटलैंड की जोड़ी एडम और इवेन फर्ग्यूसन '9-अंडर' के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर रहे।

--आईएएनएस

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