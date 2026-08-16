सार्थक बहुत अच्छे इंसान, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं: यश धुल

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश धुल ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन के व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा है कि दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले के बावजूद, वे विपक्षी टीम के कप्तान का बहुत सम्मान करते हैं।

रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स पर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद धुल ने कहा, "सार्थक बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने जीत का जश्न मनाया, लेकिन वे एक अच्छे इंसान हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।"

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 150/9 पर रोकने के बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने सिर्फ 9.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस दौरान यश धुल ने 24 गेंदों में 4 छक्कों और 9 चौकों के साथ 69 रन की पारी खेली, जबकि सिद्धार्थ जून ने 24 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों के साथ 76 रन जोड़े। दोनों खिलाड़ियों ने 45 गेंदों में 140 रन की साझेदारी की।

धुल ने कहा कि टीम की आक्रामक रणनीति ही उनकी शानदार जीत की मुख्य वजह थी। उन्होंने कहा, "हमारा प्लान पावरप्ले में टीम को अच्छी शुरुआत देने का था, क्योंकि 150 रन का मैच कभी भी बदल सकता है। मुझे अपनी बैटिंग भी अच्छी लग रही थी, इसलिए यही हमारा प्लान था।"

सेंट्रल दिल्ली ने पावरप्ले में तेजी से 112 रन बनाकर नॉर्थ दिल्ली को जीत से दूर कर दिया था। धुल ने कहा कि पिच की वजह से उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली, बल्कि उनका ध्यान सकारात्मक सोच और विपक्षी टीम पर तुरंत दबाव बनाने पर था।

उन्होंने कहा, "पिच वैसी ही थी। असल में, सोच थोड़ी अलग थी। मुझे लगता है कि हम सकारात्मक सोच के साथ आए थे कि हम मैदान पर जाकर खुलकर खेलेंगे। जब आप आक्रामक होकर खेलते हैं, तो गेंदबाज भी सोचने लगता है क्योंकि वह सही लाइन पर गेंद नहीं डाल पाता। इसलिए हमारा प्लान यही था कि हम जाकर खुलकर खेलेंगे।"

कप्तान ने सिद्धार्थ जून की तारीफ में कहा, "आपने सिद्धार्थ को देखा है। उसके पास सभी तरह के शॉट्स हैं। वह हर तरह के शॉट्स खेलता है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी फॉर्म जारी रखे और जब मैं वहां न रहूं, तो वह जिम्मेदारी ले और अपनी टीम को जीत दिलाए।"

धुल टीम के प्रदर्शन से खुश हैं; उन्हें उम्मीद थी कि टीम अपने आगामी मुकाबलों में भी इसी लय को बनाए रखेगी। उन्होंने कहा, "हम लय में थे। आज हमारी बॉलिंग भी अच्छी रही, इसलिए सब कुछ अच्छा रहा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा।"

--आईएएनएस

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