बायर्न म्यूनिख को झटका, स्वास्थ्य कारणों के चलते स्टटगार्ट के खिलाफ नहीं उतरेंगे मुसियाला: रिपोर्ट

म्यूनिख, 25 अगस्त (आईएएनएस)। बुंडेसलिगा चैंपियन बायर्न म्यूनिख स्टटगार्ट के खिलाफ अपने अभियान के शुरुआती मैच में मिडफील्डर जमाल मुसियाला के बगैर ही उतरेगी। जर्मन स्टार एक न्यूरोलॉजिकल समस्या से उबर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए 'एब्सेंस सीजर' का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में उन्हें दो बार बेहोश होने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उन्हें कुछ और समय का आराम दिया जाएगा।

मुसियाला 15 अगस्त को लीपजिग के खिलाफ फ्रेंडली मैच के दौरान मैदान पर गिर पड़े थे। ठीक तीन दिन बाद, उन्हें हाइडेनहेम के खिलाफ भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। स्पेनिश अखबार 'एएस' की रिपोर्ट के अनुसार, जारी रिहैबिलिटेशन और निगरानी के कारण वे सीजन की शुरुआत में नहीं खेल पाएंगे। मुसियाला इससे पहले जर्मन सुपर कप मैच भी नहीं खेल सके थे, और उनकी वापसी की तारीख अभी पता नहीं है।

इस बीच, प्री-सीजन मुकाबले में दो बार बेहोश होने के बाद, मिडफील्डर ने अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात की और इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को अपनी न्यूरोलॉजिकल समस्या के बारे में जानकारी दी।

जर्मन खिलाड़ी ने कहा, "सबसे पहले, मैं ठीक हूं। मैं आपके सभी संदेशों और समर्थन के लिए विशेष रूप से आभारी हूं। आप में से कई लोग चिंतित हैं। आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और स्थिति के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। मुझे 'शॉर्ट और टेम्परेरी एब्सेंस सीजर' का पता चला है, लेकिन इनका आसानी से इलाज किया जा सकता है और ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार के कारण होते हैं।"

22 वर्षीय खिलाड़ी ने स्पष्ट किया कि उनकी इस स्थिति से सेहत को कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है, और उन्हें क्लब का पूरा समर्थन मिला है। उन्होंने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अलावा सेहत को कोई खतरा नहीं है। विशेषज्ञों के साथ करीबी तालमेल और नियमित बातचीत के बाद, मेरी व्यक्तिगत इच्छा इस चुनौती का सामना करने की रही है। न्यूरोलॉजिकल विशेषज्ञों की मंजूरी के साथ, मैं खुद को उस चीज में लगाना चाहता हूं, जो मुझे ठीक होने में सबसे ज्यादा मदद करती है। बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना और फुटबॉल के प्रति अपने जुनून को जारी रखना। मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है। कुल मिलाकर, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं।"

बायर्न के लिए 231 मैच खेलने वाले इस मिडफील्डर को पिछले सीजन में क्लब कप के दौरान टखने में फ्रैक्चर होने के कारण छह महीने तक बाहर रहना पड़ा था, लेकिन वे ठीक होकर सीजन के आखिर में लौटे और 2026 वर्ल्ड कप में जर्मनी के लिए खेले।

--आईएएनएस

आरएसजी