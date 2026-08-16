बांग्लादेश से मिली शर्मनाक हार के बाद रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव की मांग उठाई

डार्विन, 16 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने रविवार को डार्विन में बांग्लादेश से मिली पहले टेस्ट में हार के बाद टेस्ट टीम में बदलाव की मांग की है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पर लगातार सवाल उठ रहे थे, और मामला तब और गंभीर हो गया जब पूरी ताकत के साथ खेलने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपने ही मैदान पर बांग्लादेश के हाथों 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

पोंटिंग ने बैटिंग ऑर्डर में युवा खिलाड़ियों को शामिल करने की वकालत की और कहा कि बदलाव के लिए काफी सबूत मौजूद हैं। पोंटिंग ने 'चैनल 7' से कहा, "यह वाकई बहुत शर्मनाक हार है। मुझे लगता है कि बदलाव करना जरूरी है। पिछली गर्मी के आखिर में ही मैंने कहा था कि टीम को फिर से तैयार करने का यह सही समय है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसा ही रहा है।"

पोंटिंग ने कहा कि वह बदलाव की मांग करने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे, लेकिन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें लगता है कि यह जरूरी है। उन्होंने कहा, "देखिए, मैं बदलाव करने के पक्ष में सबसे आखिर में रहूंगा। एक कप्तान या खिलाड़ी के तौर पर मैं हमेशा टीम को एकजुट रखना चाहता था। जब तक हालात बहुत खराब न हो जाएं, मैं किसी को बाहर करने की बात नहीं करता। हालांकि, यहां आने से पहले ही मुझे ऐसे कई संकेत मिल गए थे, जिनसे लगा कि टीम में बदलाव करने का सही समय आ गया है। अगर किसी नए खिलाड़ी को ओपनिंग या नंबर 3 की जगह मौका दिया जाए, तो टीम को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से अब ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए।"

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ट्रेंट कोपलैंड ने इस बात पर जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि खिलाड़ी खुद भी इस नतीजे से बहुत निराश होंगे। मुझे लगता है कि वे इसे दुनिया खत्म होने जैसा नहीं मान रहे होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच का यह नतीजा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जब आप अपने घरेलू हालात में खेल रहे हों, तो मुझे तैयारी या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन खेल रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में बांग्लादेश से नहीं हार सकते।" कोपलेंड ने आगे कहा, "मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहने से बच रहा हूं, लेकिन यह एक शर्मनाक हार है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बात को सबसे अच्छी तरह वे 11 खिलाड़ी समझेंगे जो मैदान पर उतरे थे, इसके साथ ही एंड्रयू मैकडोनाल्ड और कोचिंग स्टाफ भी।"

डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 198 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन बनाते हुए 228 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में कैमरून ग्रीन के शतक के बावजूद कंगारू टीम 284 रन ही बना सकी और मेजबान टीम ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश ने इस लक्ष्य को आसानी से एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट में पहली जीत है।

--आईएएनएस

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