आरुथ्रन प्रभु का मिनी अंडर-10 क्लास में दबदबा; कैरव रॉबर्सन, रेहान खान रशीद और रुद्र गोकुलनाथ की जीत

न्यू चंडीगढ़, 2 अगस्त (आईएएनएस)। पिछले साल श्रीलंका में एफआईए-एशिया पैसिफिक मोटरस्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले आरुथ्रन (कार्तक्रू मोटरस्पोर्ट्स) ने अपनी क्लास में ऑफिशियल प्रैक्टिस, हीट, सुपर हीट और फाइनल रेस में टॉप किया और इस वीकेंड अपने अभियान का शानदार समापन किया।

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चेन्नई के रेहान खान रशीद (मोमेंटम मोटरस्पोर्ट्स) का प्रदर्शन भी उतना ही शानदार रहा। उन्होंने जूनियर क्लास में दबदबा बनाए रखा और सुपर हीट व फाइनल रेस जीती। वीकेंड के दौरान हुए राउंड 3 और 4 में वे सबसे तेज रहे।

रेहान को मुश्किल का सामना तब करना पड़ा जब फाइनल में वे अपने टीम-साथी आदित्य प्रताप से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी करते हुए रेस के आखिरी हिस्से में बढ़त बनाकर शानदार जीत हासिल की।

मिनी क्लास में, यूके के रुद्र गोकुलनाथ (एनकेआरए विद मोमेंटम) ने फाइनल रेस में बेहतरीन जीत हासिल की। ​​उन्होंने सुपर हीट के विजेता और राउंड 3 के हीरो शिव नील को पीछे छोड़ा। रुद्र ने शानदार रफ्तार दिखाई और न केवल सुपर हीट में मिली हार का बदला लिया, बल्कि अपनी प्रतिभा का भी लोहा मनवाया।

सीनियर क्लास में चेन्नई के कैरव रॉबर्सन (एमस्पोर्ट) का जलवा रहा। उन्होंने सुपर हीट और फाइनल रेस जीती और दिल्ली (लीप फ्रॉग रेसिंग) के अपने कड़े प्रतिद्वंद्वी अरमान धवन को पछाड़ा।

सुपर हीट में, आरुथ्रन प्रभु ने दबाव झेलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए बेहद करीबी रेस जीती। वहीं, शिव नील ने कंबाइंड ग्रिड में ऊपर आकर कुल मिलाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जो काबिल-ए-तारीफ था, और मिनी क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया। फाइनल में, रुद्र गोकुलनाथ ने शानदार 'वेटिंग गेम' खेला और 12-लैप की रेस के आखिरी लैप में एक बेहतरीन पास के जरिए लीडर आरुथरन प्रभु को पीछे छोड़कर यादगार जीत हासिल की। ​​आरुथरन ने अपनी पोजिशन बचाने के लिए अच्छा खेल दिखाया, लेकिन आखिरी लैप में रुद्र को आगे निकलने का मौका दे दिया। हालांकि, आरुथरन 'अंडर-10' क्लास में सबसे आगे रहे, जो 'मिनी' कैटेगरी के साथ ही हुई थी; 'मिनी' कैटेगरी रुद्र ने जीती।

दिलचस्प बात यह है कि राउंड 3 के विजेता शिव नील का प्रदर्शन निराशाजनक रहा; वे 'मिनी' क्लास में चौथे और कंबाइंड ग्रिड पर कुल मिलाकर छठे स्थान पर रहे। पांच राउंड वाली इंडिया सीरीज का समापन 31 अगस्त को बेंगलुरु के मेको कार्टोपिया सर्किट में होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी