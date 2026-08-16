यमन में हौतियों के खिलाफ सरकार का बड़ा सैन्य अभियान, 24 घंटे में 181 ऑपरेशन का दावा

सना, 16 अगस्त (आईएएनएस)। यमन की सरकारी सेना ने रविवार को दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटों में हौती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में उनके ठिकानों के खिलाफ 181 सैन्य अभियान चलाए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष में अचानक तेजी आई है।

सरकारी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल माजिद अल-नुजैली ने एक्स पर जारी एक बयान में बताया कि इन अभियानों में ड्रोन, तोपखाने और रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया। हौतियों के ठिकानों, हथियारों के गोदामों, सैन्य वाहनों और हमलों के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल की जा रही अन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया।

अल-नुजैली के अनुसार, इन अभियानों में हौती समूह के दर्जनों सदस्य मारे गए या घायल हुए और सात प्रांतों में सैन्य उपकरणों को नष्ट किया गया। हालांकि, उन्होंने हताहतों की कोई विस्तृत संख्या नहीं बताई।

उन्होंने कहा कि सरकारी बलों ने हाल में सरकारी सैनिकों, नागरिक बुनियादी ढांचे, आर्थिक प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों पर हौती विद्रोहियों की ओर से किए गए हमलों के जवाब में ये अभियान शुरू किए।

इस बीच, हौती समूह ने शनिवार शाम तेल समृद्ध मारिब प्रांत की सरकार के नियंत्रण वाली राजधानी मारिब शहर पर हमले का दावा किया। सरकार समर्थक मीडिया के अनुसार, हौतियों ने शहर के रिहायशी इलाकों की ओर तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं।

राज्य संचालित सबा टीवी चैनल ने बताया कि हमले में हताहतों या नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने सिन्हुआ को बताया कि मिसाइल हमलों के समय शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई।

हौतियों ने हाल के सप्ताहों में यमन के सरकार के कब्जे वाले इलाकों और पड़ोसी सऊदी अरब में स्थित ठिकानों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब यमन सरकार का प्रमुख समर्थक है।

हौती समूह ने 20 जुलाई को सऊदी जहाजों के लिए समुद्री प्रतिबंध की घोषणा की थी। इसके बाद समूह ने लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों और सऊदी अरब के भीतर ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दावा किया है।

यमन में 2014 के अंत से संघर्ष जारी है। उस समय हौतियों ने उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसमें राजधानी सना भी शामिल थी। इसके बाद यमनी सरकार के समर्थन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 में सैन्य हस्तक्षेप किया था।

--आईएएनएस

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