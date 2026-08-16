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अन्तरराष्ट्रीय

ग्रीक द्वीप सलामिना के जंगल में आग लगने से दो लोगों की मौत, चार घायल

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(Updated )
ग्रीक

एथेंस, 16 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रीस के नेशनल ब्रॉडकास्टर ईआरटी ने फायर सर्विस के सूत्रों के हवाले से बताया कि रविवार को ग्रीस के सलामिना द्वीप पर जंगल की आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान दो शव मिले।

जिन शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, वे पेरिस्टेरिया के जंगली क्षेत्र में दोपहर के आसपास शुरू हुई जंगल की आग वाली जगह के पास मिले। द्वीप पर सेलीनिया क्षेत्र में दूसरी आग भी लगी हुई थी, जो एथेंस और पिरियस बंदरगाह के पास है।

ग्रीस की नेशनल न्यूज एजेंसी एएमएनए के अनुसार, जलने की चोटों के कारण इस क्षेत्र से चार लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। तेज हवाओं के बीच लपटें तेजी से फैल रही थीं। आग बुझाने के लिए कुल 146 दमकलकर्मियों को स्वयंसेवकों के साथ तैनात किया गया है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि आग बुझाने के लिए चार जल-वर्षा विमान और छह हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आसपास के इलाके के लोगों के लिए निकासी के आदेश जारी किए जाने के बाद, हेलेनिक कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रखा गया है, और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए जहाज तैयार रखे गए हैं।

ये आग ऐसे समय लगी है जब पिछले दो हफ्तों से ग्रीस में जंगल की आग का खतरा बहुत अधिक है। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने आने वाले दिनों में ग्रीस की मुख्य भूमि और एजियन द्वीपों के कुछ हिस्सों में खतरनाक स्थितियों की चेतावनी दी है। सालामिना में मौत के आंकड़ों की ताजा रिपोर्ट के साथ इस गर्मी में ग्रीस में जंगल की आग में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

ग्रीस के राष्ट्रीय प्रसारक ईआरटी के अनुसार, 2 अगस्त को ग्रीस के पश्चिमी अटिका में एक बड़ी जंगल की आग बुझाते समय दो दमकल हेलीकॉप्टर हवा में आपस में टकरा गए।

टक्कर के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर प्साथा के तटीय इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने फायर सर्विस के ऑपरेशन सेंटर से संपर्क कर बताया कि सह-पायलट घायल हो गया है।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी