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अन्तरराष्ट्रीय

ट्रंप का ईरान को सख्त संदेश, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नई बारूदी सुरंगें बिछाने पर कार्रवाई की चेतावनी

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ट्रंप

वॉशिंगटन, 25 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से सभी समुद्री बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटा दिया गया है या निष्क्रिय कर दिया गया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि कोई नया जहाज या नाव इस क्षेत्र में बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश करती है, तो उसे तुरंत और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्हें अमेरिकी नौसेना ने जानकारी दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद सभी माइंस हटा दी गई हैं या विस्फोट कर निष्क्रिय कर दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी स्पेस फोर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के "हर इंच" पर नजर रख रही है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि स्पेस फोर्स ईरान के पिकऐक्स माउंटेन और पहले से नष्ट किए जा चुके तीन अन्य परमाणु स्थलों की भी निगरानी कर रही है।

ट्रंप ने कहा कि माइंस बिछाने के मामले में अमेरिका की "जीरो टॉलरेंस" नीति पूरी तरह लागू है और किसी भी नई कोशिश पर तत्काल सैन्य कार्रवाई की जाएगी।

इधर, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी स्कूलों को चेतावनी दी है कि यदि वे बच्चों के जेंडर से जुड़े बदलावों की जानकारी उनके माता-पिता को दिए बिना ऐसे कदम उठाते हैं, तो उनकी संघीय फंडिंग बंद की जा सकती है।

अमेरिकी शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमैहन ने व्हाइट हाउस में आयोजित "बैक-टू-स्कूल" कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा विभाग और न्याय विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी स्कूल जिला बच्चों पर उनके माता-पिता से अधिक अधिकार न जताए।

मैकमैहन ने कहा, "यदि स्कूल बच्चों को कट्टरपंथी प्रयोगों के अधीन रखते हैं और माता-पिता को किनारे करते हैं, तो वे अपनी संघीय फंडिंग खो देंगे।"

--आईएएनएस

डीएससी