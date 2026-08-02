दक्षिण कोरिया के यांगसान में टूटा रिकॉर्ड: तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार, हीटवेव अलर्ट जारी

सोल, 2 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी ने नया इतिहास रच दिया है। देश के दक्षिण-पूर्वी शहर यांगसान में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो आधुनिक मौसम रिकॉर्ड में अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया तापमान है। लगातार पड़ रही गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की हीटवेव चेतावनी जारी की है।

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कोरिया मौसम प्रशासन (केएमए) के अनुसार, यांगसान में दोपहर के समय तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले शुक्रवार को इसी क्षेत्र में 41.4 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड बना था, जबकि 2018 में देश का आधिकारिक उच्चतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लगातार कई दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज होने से यह क्षेत्र अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में है।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने मौसम वैज्ञानिकों के हवाले से बताया कि, उत्तर प्रशांत उच्च दबाव प्रणाली और तिब्बती उच्च दबाव प्रणाली के एक साथ सक्रिय रहने से कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर गर्म हवा फंस गई है। बादल कम बनने के कारण तेज धूप सीधे धरातल तक पहुंच रही है, जिससे तापमान लगातार बढ़ रहा है।

स्थिति को देखते हुए दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के कई इलाकों, जिनमें यांगसान भी शामिल है, में हीटवेव की सर्वोच्च चेतावनी लागू की गई है। देश के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी को लेकर चेतावनी और परामर्श जारी हैं। प्रशासन ने लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले श्रमिकों से दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने तथा पर्याप्त पानी पीने की अपील की है।

मौसम विभाग पश्चिमी प्रशांत महासागर में सक्रिय टाइफून 'डॉल्फिन' पर भी नजर रखे हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सप्ताह यह तूफान कोरिया के मौसम को प्रभावित कर सकता है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इससे मौजूदा भीषण गर्मी में कितनी राहत मिलेगी।

--आईएएनएस

केआर/