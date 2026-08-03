ट्रंप ने ईरान से नई बातचीत का किया ऐलान, खाड़ी देशों में मध्यस्थता की कोशिशें तेज

वाशिंगटन, 3 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत सोमवार दोपहर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ प्लान किए गए हमले रोकने को कहा है।

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राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉइंट बेस एंड्रयूज जाते हुए एयर फोर्स वन पर रिपोर्टरों से कहा, "होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक डील हुई है और फिर परमाणु को लेकर एक डील होगी या आप इसे ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण कह सकते हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका से नियोजित हमलों को वापस लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, "अब हम जो कर रहे हैं वह उनसे वार्ता के रूप में बात कर रहे हैं।"

अमेरिकी अधिकारी की तरफ से न्यूज एजेंसी एक्सियोस को दी गई जानकारी के अनुसार, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने शनिवार को फोन पर ट्रंप से बात की और चिंता व्यक्त की तथा ईरान के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई की योजना को लेकर स्पष्टीकरण मांगा।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान, कतर, यूएई, तुर्किए और अन्य देशों ने भी अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने और आगे संघर्ष से बचने की अपील की है।

इससे पहले रविवार को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर नियोजित सैन्य हमले को टालने पर सहमति जताई है, क्योंकि तेहरान और कई मध्य पूर्वी देशों ने इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि संभावित समझौते का ढांचा तैयार कर लिया गया है।

ट्रंप ने लिखा, "अमेरिका पूरी तरह तैयार तथा हमला करने की स्थिति में है और पूरी ताकत के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ जाने के लिए तैयार है।" ट्रंप ने आगे कहा कि हालांकि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने वाशिंगटन से सैन्य कार्रवाई में देरी करने की अपील की है। ट्रंप के अनुसार, प्रस्तावित समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत, पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "इस अपील के आधार पर, मैं दुनिया के भविष्य के लिए और इसी तरह एक सफल और खुशहाल ईरान के बने रहने के लिए, हमला रोकने पर सहमत हो गया हूं, बशर्ते हम जल्दी से कोई डील कर सकें।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि इजरायल ने डिप्लोमैटिक रास्ता अपनाने के फैसले का समर्थन किया और कहा, "इजरायल इस कमिटमेंट में मेरे साथ है। सब लोग काम पर लग जाओ और इसे पूरा करो।"

ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते, उसकी टाइमलाइन या ईरान या इजरायल ने उनके पोस्ट में किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि की है या नहीं, इस बारे में और जानकारी नहीं दी।

--आईएएनएस

केके/एएस