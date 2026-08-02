शिनच्यांग क्रांतिकारी सैन्य संग्रहालय जनता के लिए खुला

बीजिंग, 2 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की 99वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के क्रांतिकारी इतिहास और सीमा रक्षा की भावना को समर्पित शिनच्यांग क्रांतिकारी सैन्य संग्रहालय का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया।

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यह संग्रहालय उरुमची शहर में स्थित है। इसके मुख्य भवन का क्षेत्रफल 10 हजार वर्ग मीटर है, जबकि प्रदर्शनी क्षेत्र 6 हजार 5 सौ वर्ग मीटर में फैला हुआ है। संग्रहालय में 23 हजार से अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं, 1 हजार 5 सौ से ज्यादा दस्तावेजी तस्वीरें, साथ ही दर्जनों विषय आधारित मूर्तियां, पुनर्निर्मित दृश्य और ऑयल पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। इसके माध्यम से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शिनच्यांग के विभिन्न जातीय समूहों के क्रांतिकारी संघर्ष और उनके इतिहास को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

संग्रहालय में एक मुख्य प्रदर्शनी, दो विशेष प्रदर्शनियां और एक विशेष प्रदर्शनी क्षेत्र बनाया गया है। मुख्य प्रदर्शनी का विषय 'लाल सितारा थ्यानशान को रोशन करता है' है, जो शिनच्यांग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले क्रांतिकारी सैन्य इतिहास को दर्शाती है। वहीं, दो विशेष प्रदर्शनियों के विषय 'मैं लोगों से प्रेम करता हूं, सेना से प्रेम करता हूं' और 'सदैव मातृभूमि की गोद में' हैं। इसके अलावा, विशेष प्रदर्शनी क्षेत्र शिनच्यांग के सैन्य भूगोल पर केंद्रित है।

यह संग्रहालय आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इच्छुक लोग 'काराकोरम गार्जियन' वीचैट अकाउंट के माध्यम से पंजीकरण कर संग्रहालय का भ्रमण कर सकते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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