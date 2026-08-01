स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ विशेष साक्षात्कार

बीजिंग, 1 अगस्त (आईएएनएस)। हाल ही में चीन की राजकीय यात्रा पर आए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी का सीएमजी ने विशेष साक्षात्कार किया। राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद चीन की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए पेलेग्रिनी ने कहा, "मैंने पिछले एक दशक में चीन में हुए अभूतपूर्व परिवर्तनों को देखा है। दस साल से भी अधिक समय पहले की तुलना में आज चीन ने उल्लेखनीय विकास हासिल किया है, और मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूं।"

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उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व में चीन ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विकास उपलब्धियां प्राप्त की हैं।"

पेलेग्रिनी ने कहा कि चीन की यह यात्रा एक उच्च स्तरीय यात्रा थी, और उन्होंने राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की। राष्ट्रपति शी बहुत ही स्पष्टवादी और मित्रवत थे, और दोनों ने कई विषयों पर चर्चा की। भविष्य में जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका उल्लेख करने के लिए वह राष्ट्रपति शी के बहुत आभारी हैं।

उनका मानना है कि सबसे पहले, आपसी विश्वास को मजबूत करना चाहिए और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अच्छे संबंध बनाने के लिए आपसी विश्वास आवश्यक है। दूसरा, व्यापार, नवाचार, शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों, परिवहन और रसद में सहयोग को मजबूत करना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि स्लोवाकिया और चीन के बीच वर्तमान सम्बंध इतिहास में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।

उन्हें दो प्रमुख अग्रणी कंपनियों को स्लोवाकिया में परिचालन स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके अतिरिक्त, कई सहयोगात्मक परियोजनाएं और कॉर्पोरेट निवेश योजनाएं तैयार की जा रही हैं और उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। वह प्रतिज्ञा करते हैं कि स्लोवाकिया सरकार सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेगी, पूर्ण सहयोग करेगी, व्यापारिक वातावरण को निरंतर अनुकूल बनाएगी और अधिक कंपनियों को स्लोवाकिया में निवेश करने के लिए आकर्षित करेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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