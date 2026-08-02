रूस-यूक्रेन युद्ध: ओडेसा, जापोरिज्जिया और नीप्रो में रूस ने मचाई तबाही, ब्रोवरी में ड्रोन हमले में एक की मौत

नई दिल्ली, 2 अगस्‍त (आईएएनएस)। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों तरफ से हमलों का दौर जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा क‍िया क‍ि रूस ने शन‍िवार रात रूस ने ओडेसा, जापोरिज्जिया और नीप्रो क्षेत्रों पर हमले क‍िए। इसके अलावा रव‍िवार को भी सुमी पर हवाई बमों और ब्रोवरी में ड्रोन हमले में क‍िए। इन हमलों में एक व्‍यक्‍त‍ि की मौत हो गई, जबक‍ि छह लोगा घायल हुए हैं।

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जेलेंस्की ने रूस के हमलों की निंदा करते हुए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और बढ़ाने की मांग की।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्‍ट क‍िया, ''इस हफ्ते हमारे 16 क्षेत्रों पर हमला किया गया। रूस ने करीब 1,900 ड्रोन, लगभग 1,600 हवाई बम और 144 तरह की मिसाइलें दागीं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं।''

जेलेंस्‍की ने बताया क‍ि रव‍िवार को सुमी पर हवाई बमों से हमला किया गया। ब्रोवरी में ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हुए। मैं उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

उन्‍होंने बताया क‍ि खार्किव शहर और खार्किव क्षेत्र लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं। शन‍िवार रात रूस ने ओडेसा, जापोरिज्जिया और नीप्रो क्षेत्रों पर भी हमला किया। इस हफ्ते 1,500 से ज्‍यादा जगहों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें सैकड़ों आम रिहायशी इमारतें शामिल हैं।

जेलेंस्‍की ने बताया क‍ि रूस की कई ऐसी कंपनियों पर अभी भी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, जो इन हमलों को जारी रखने में मदद कर रही हैं। ये कंपनियां ड्रोन, मिसाइलों और गाइडेड हवाई बमों के लिए जरूरी पुर्जे बनाती हैं। यही वजह है कि आक्रामक पक्ष अपनी बैलिस्टिक हथियार क्षमता बढ़ाने में लगातार निवेश कर रहा है और उत्पादन भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

उन्‍होंने कहा क‍ि रूस के रक्षा उद्योग के हर हिस्से पर दबाव बनाना जरूरी है। यही दबाव आखिरकार हमारे लोगों पर होने वाले हमलों की संख्या कम करने में मदद करेगा। प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू भी किया जाना चाहिए। जो लोग इसे संभव बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम