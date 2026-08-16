पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए जमैका के समकक्ष को धन्यवाद दिया

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी शुभकामनाओं के लिए जमैका के अपने समकक्ष एंड्रयू होलनेस को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत कैरेबियाई देश के साथ दोस्ती को महत्व देता है।

पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, “पीएम एंड्रयू होलनेस, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। भारत जमैका के साथ अपनी हमेशा रहने वाली दोस्ती को बहुत महत्व देता है और हमारे खास और करीबी संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद करता है।”

होलनेस ने अपने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं में कहा कि जमैका भारत के साथ दोस्ती को बहुत महत्व देता है।

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को उनकी 80वीं आजादी की सालगिरह पर दिल से बधाई देता हूं। जमैका भारत के साथ अपनी पक्की दोस्ती को बहुत महत्व देता है। यह संबंध आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबधों पर आधारित है। इस खास मौके पर मैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को आने वाले सालों में शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी दिल से शुभकामनाएं देता हूं। भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।"

इससे पहले, पीएम मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को भी धन्यवाद दिया और भारत और इजरायल के बीच मजबूत तरक्की की कामना की।

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, “प्रधानमंत्री नेतन्याहू, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। भारत-इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत हो, नए अवसर मिलें और हमारे देशों के बीच लोगों के बीच गहरे संबंध बनें।”

पीएम नेतन्याहू ने अपनी शुभकामनाओं में इस बात पर जोर दिया कि भारत और इजरायल दोनों ही दो पुराने देश हैं जो बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने कहा, "भारत और मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी को आपके 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई। भारत और इजरायल एक साल के अंतर पर आजाद हुए। हम दो पुराने देश हैं, जो अपने लोगों के लिए बेहतर जिंदगी लाने के लिए मिलकर भविष्य को संभाल रहे हैं। हमारे इनोवेशन और दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।"

--आईएएनएस

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