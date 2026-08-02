पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस स्टेशन में आत्मघाती हमला, सात लोगों की मौत, 18 घायल

इस्लामाबाद, 2 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले के कबाल पुलिस स्टेशन में रविवार को एक आत्मघाती हमला हुआ। स्थानीय मीडिया की जानकारी के अनुसार, इस हमले में सात लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।

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डेली डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वात के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) उमर गंडापुर ने कहा, "शुरुआती जानकारी के मुताबिक सात लोगों की मौत हुई है और 18 लोग घायल हुए हैं। हमारी पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सबूत जुटाने के लिए जांच जारी है।"

मलाकंद के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) सैयद फिदा हुसैन के अनुसार, पुलिस स्टेशन के पास पुलिस लाइंस और कई अन्य संवेदनशील सरकारी इमारतें भी स्थित हैं।

हुसैन ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा, "शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार धमाके में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि दो आम नागरिक भी जख्मी हुए हैं।"

यह घटना उस समय हुई जब पुलिस स्टेशन के पास स्थित कबाल चौक में सैकड़ों लोग एक सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल थे।

घायलों को पास के सईदू शरीफ टीचिंग अस्पताल ले जाया गया। वहीं, सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को सील कर दिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

इस सप्ताह की शुरुआत में भी खैबर पख्तूनख्वा के हंगू जिले में खजाना बांदा चेकपोस्ट पर हुए हमले में कम से कम नौ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 28 अन्य घायल हो गए थे।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) जुल्फिकार हमीद ने कहा कि इस हमले के पीछे फिटना अल खवारिज था। यह नाम सरकार की ओर से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

हमीद ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने हमले का जवाब दिया और अतिरिक्त बलों को भी मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस और हथियारबंद हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) समेत नौ पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि 28 अन्य घायल हो गए।

ये घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब पाकिस्तान में कानून-व्यवस्था संभालने वाले सुरक्षा कर्मियों पर हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सीमा से जुड़े प्रांतों में।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी