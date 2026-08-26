अमेरिका में ड्रग कार्टेल के लिए 7.5 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग, मैक्सिकन नागरिक गिरफ्तार

वॉशिंगटन, 26 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि मिनेसोटा में एक मनी ट्रांसफर कंपनी में काम करने वाले मेक्सिको के एक नागरिक पर आरोप है कि उसने मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेलों में से एक के लिए 750,000 डॉलर की कथित ड्रग कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग करने में मदद की।

मिनियापोलिस के 46 वर्षीय क्रिस्टोफर ए. ब्रावो मारिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने नियोक्ता की नियम और जांच प्रक्रियाओं की जानकारी का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियंत्रणों से बचने में मदद की और मेक्सिको में स्थित 'कार्टेल डी जलिस्को नुएवा जेनेरासिओन' (सीजेएनजी) के नेताओं तक पैसा पहुंचाया।

मिनेसोटा की एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने 20 अगस्त को उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स के एजेंटों ने सोमवार को ब्रावो को गिरफ्तार किया और मंगलवार को उन्हें मिनियापोलिस में एक अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश किया गया।

न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल ए टाइसन डुवा ने कहा: "आरोप पत्र में कहा गया है कि इस व्यक्ति ने एक वित्तीय संस्था में अपनी नौकरी और पद का गलत फायदा उठाकर सीजेएनजी कार्टेल को ड्रग्स की बिक्री से होने वाली आमदनी को मेक्सिको भेजने और उसे साफ दिखाने में मदद की।"

न्याय विभाग के अनुसार, यह कथित साजिश कम से कम फरवरी 2023 से फरवरी 2026 तक चलती रही।

इस दौरान ब्रावो ने कथित तौर पर मिनेसोटा में सक्रिय सीजेएनजी के एक ड्रग वितरण नेटवर्क के सदस्यों के साथ काम किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नौकरी वाली मनी ट्रांसफर कंपनी के जरिए इस समूह की अवैध कमाई को प्रोसेस किया।

अभियोजकों का कहना है कि ब्रावो पैसे को कई हिस्सों में बांट देते थे और हर ट्रांसफर को 1,000 डॉलर से थोड़ा कम रखते थे।

यह रकम इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि कंपनी के नियमों के अनुसार 1,000 डॉलर या उससे अधिक के लेनदेन पर ग्राहक की पहचान से जुड़े दस्तावेज जुटाना और उनकी जांच करना अनिवार्य था।

आरोप है कि ब्रावो पैसे भेजने वाले लोगों के लिए नकली हिस्पैनिक नाम बनाते थे। इसके बाद वे यह पैसा मेक्सिको में मौजूद उन लोगों को भेजते थे जिनके नाम कार्टेल के सदस्यों द्वारा दिए जाते थे और जो वास्तविक लाभार्थी नहीं होते थे।

हर लेनदेन पूरा होने के बाद ब्रावो कथित तौर पर भेजने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी जाली बनाते थे। फिर वे भुगतान पुष्टि रसीदों के स्क्रीनशॉट अपने कथित सहयोगियों को भेजते थे ताकि मेक्सिको में पैसा निकाला जा सके।

आरोपों के मुताबिक, कार्टेल के सदस्य ब्रावो को हर ट्रांसफर के बदले 40 से 50 डॉलर तक भुगतान करते थे।

डुवा ने कहा क‍ि कार्टेल ऐसे वित्तीय सहयोगियों पर निर्भर रहते हैं ताकि अमेरिका में किए गए गंभीर अपराधों से कमाया गया पैसा मेक्सिको में बैठे उनके नेताओं तक पहुंच सके। आपराधिक विभाग अपराध से होने वाले मुनाफे को खत्म करने के अपने मिशन में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें उन लोगों पर मुकदमा चलाना भी शामिल है जो ड्रग्स से कमाया गया पैसा कार्टेल के प्रबंधन तक पहुंचाने में मदद करते हैं।"

मिनेसोटा जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डैनियल एन रोसेन ने कहा कि आरोपी ने कथित रूप से ड्रग कारोबार से कमाए गए लाखों डॉलर ट्रांसफर करके कार्टेल के आपराधिक ढांचे को मजबूत करने में मदद की। ब्रावो पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का एक आरोप लगाया गया है। यदि वह दोषी पाए जाते हैं, तो इस अपराध के लिए उन्हें अधिकतम 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

--आईएएनएस

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