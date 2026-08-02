जंगल की आग बुझाने में जुटे दो फायरफाइटिंग हेलीकॉप्टर आपस में टकराए, चालक दल की तलाश जारी

एथेंस, 2 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रीस के पश्चिमी अटिका इलाके में रविवार दोपहर एक बड़े जंगल की आग बुझाने के दौरान दो अग्निशमन हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए।

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ग्रीस के राष्ट्रीय प्रसारक ईआरटी की जानकारी के अनुसार, टक्कर के तुरंत बाद दोनों हेलीकॉप्टर तटीय क्षेत्र पसाथा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके बाद बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया गया।

एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने फायर सर्विस के ऑपरेशन सेंटर से संपर्क कर बताया कि सह-पायलट घायल हो गया है।

स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की जानकारी के अनुसार, दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार चालक दल के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

इस बीच, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुरुवार को घोषणा की कि एविला प्रांत और मैड्रिड क्षेत्र में जंगल की आग को लेकर लागू राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों इलाकों में आग की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है। देश के अन्य हिस्सों में नई गर्मी की लहर और तेज हवाओं के बीच कुछ जगहों पर आग अभी भी सक्रिय है।

एविला के नवालुएंगा स्थित आपातकालीन कमांड सेंटर में सांचेज ने कहा कि यह फैसला क्षेत्रीय अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा के बाद लिया गया है। अब आपात स्थिति का प्रबंधन दोबारा क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया जाएगा और इसे कम स्तर, यानी लेवल-2 ऑपरेशनल स्थिति के तहत संभाला जाएगा।

एविला के बर्गोहोंडो इलाके में लगी आग 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जला चुकी है और इसे स्पेन के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग माना जा रहा है। आग को तकनीकी रूप से स्थिर घोषित कर दिया गया है और जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था, उन्हें अपने घर लौटने की अनुमति दे दी गई है।

यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार, इस साल की शुरुआत से अब तक स्पेन में लगभग 1,30,000 हेक्टेयर भूमि आग की चपेट में आ चुकी है।

प्रभावित इलाकों में हजारों अग्निशमन कर्मी, सैनिक, पुलिस अधिकारी और नागरिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट अब भी समुदायों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभा रही है और क्षेत्रीय अग्निशमन टीमों की मदद कर रही है।

स्पेन ने यूरोपीय संघ के सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को भी सक्रिय किया है। इसके तहत ग्रीस और इटली ने दो-दो कैनेडायर फायरफाइटिंग विमान उपलब्ध कराए हैं, साथ ही एक अतिरिक्त सहायता विमान भी भेजा गया है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी