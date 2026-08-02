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इजरायल में अब से तंबाकू उत्पादों के 75 प्रतिशत हिस्से पर ग्राफिक चेतावनी तस्वीरें अनिवार्य, कैंसर संस्थान ने बताई वजह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 02, 2026, 11:20 AM
इजरायल में अब से तंबाकू उत्पादों के 75 प्रतिशत हिस्से पर ग्राफिक चेतावनी तस्वीरें अनिवार्य, कैंसर संस्थान ने बताई वजह

यरुशलम, 2 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल में हर महीने करीब एक हजार लोगों की मौत की वजह तंबाकू होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार इजरायल में रविवार से नए तंबाकू नियंत्रण नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत सभी तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की पैकेजिंग पर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर दुष्प्रभाव दिखाने वाली ग्राफिक चेतावनी तस्वीरें लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम पारंपरिक सिगरेट, ई-सिगरेट, रोलिंग तंबाकू, हुक्का उत्पादों और निकोटीन पाउच सहित सभी धूम्रपान उत्पादों पर लागू होगा।

नए नियमों के अनुसार, तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा ऐसी तस्वीरों से ढका होगा, जिनमें धूम्रपान और निकोटीन के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा। पैकेजिंग का शेष 25 प्रतिशत हिस्सा उसी सादे रंग में रहेगा, जिसे इजरायल ने वर्ष 2020 में ब्रांड के लोगो और आकर्षक डिजाइन को समाप्त करने के लिए अनिवार्य किया था।

इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चेतावनी तस्वीरों को तैयार करते समय स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा गया है, जबकि उनका प्रभाव सभी आयु और सामाजिक वर्गों के लोगों पर समान रूप से पड़े, यह भी सुनिश्चित किया गया है।

सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया है। जो कंपनियां या आयातक निर्धारित मानकों के अनुरूप पैकेजिंग के बिना तंबाकू उत्पादों का वितरण करेंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, कॉरपोरेट संस्थाओं पर 4,52,000 इजरायली शेकेल (लगभग 1.23 लाख अमेरिकी डॉलर) और निजी कारोबारियों पर 2,26,000 शेकेल (करीब 61,400 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इजरायल ने वर्ष 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्रण रूपरेखा सम्मेलन (एफसीटीसी) पर हस्ताक्षर किए थे और 2005 में इसकी पुष्टि (रैटिफिकेशन) की थी। इन नए नियमों के लागू होने के साथ इजराइल उन लगभग 140 देशों में शामिल हो गया है, जहां तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर पूर्ण ग्राफिक चेतावनी तस्वीरें अनिवार्य हैं।

ट टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, इजरायल कैंसर एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोशे बार-हैम ने कहा कि ऐसी तस्वीरें लोगों को तंबाकू सेवन और उससे होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बीच तत्काल संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल में तंबाकू के कारण हर महीने 1,000 से अधिक लोगों की जान जाती है, ऐसे में यह कदम धूम्रपान की आदत को हतोत्साहित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

--आईएएनएस

केआर/