ईरान की अमेरिका को चेतावनी: कोई भी बड़ी कार्रवाई की तो भुगतने होंगे नतीजे

तेहरान, 2 अगस्त (आईएएनएस)। ईरान की अर्धसरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका को कोई भी बड़ी कार्रवाई करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

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मेहर ने एक रिपोर्ट में कहा कि अराघची ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदान और सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ अलग-अलग फोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। इस दौरान उन्होंने इलाके के नए घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अराघची ने मुनीर और फिदान से कहा कि ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा।

अपने सऊदी समकक्ष के साथ बातचीत में, अराघची ने चेतावनी दी कि अमेरिका या इजरायल की कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई, साथ ही इसके लिए किसी भी क्षेत्रीय सहयोग पर, ईरान की सेना की तरफ से कड़ा और उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा।

शनिवार को भी, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर जून के बीच में हुए शांति समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले किए, ईरानी बंदरगाहों और कमर्शियल शिपिंग पर रोका और आर्थिक दबाव भी बढ़ाया।

एक बयान में, मंत्रालय ने अमेरिका के गैर-कानूनी हमले का विरोध करते रहने और अपने देश की इज्जत और आजादी की मजबूती से रक्षा करने की कसम खाई। बता दें, हाल ही में दोनों देशों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर से अटैक शुरू हो गए।

हमले रोकने से पहले, अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर कई हमले किए थे। उनका कहना था कि ये हमले होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए और इनका मकसद कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कम करना था।

इससे पहले, अराघची ने ईरान पर हमले करने में अमेरिका के साथ किसी भी सैन्य सहयोग के खिलाफ ब्रिटेन को चेतावनी दी थी।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा अराघची ने शुक्रवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि हमलावरों के साथ कोई भी सहयोग, जिसमें मौजूदा रक्षा समझौतों के बहाने भी शामिल है, मंजूर नहीं होगा।

--आईएएनएस

केके/एएस