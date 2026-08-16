बेल्जियम में भीषण जंगल की आग, करीब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र जला; कई जगह अब भी सक्रिय हैं हॉटस्पॉट

ब्रसेल्स, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बेल्जियम के हाई फेंस इलाके में लगी भीषण जंगल की आग ने रविवार सुबह तक करीब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। यह देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग बताई जा रही है। कई इलाकों में आग के हॉटस्पॉट अब भी सक्रिय हैं।

लीज के गवर्नर हर्वे जमार ने बताया कि आग के चलते करीब 600 लोगों को अभी भी अपने घरों में लौटने की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि, रात के दौरान किसी घर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आग रिहायशी इलाकों के बेहद करीब बनी हुई है और क्षेत्र में घना धुआं छाया हुआ है।

शुक्रवार को जब आग लगी थी, तब यह करीब 60 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली थी। सप्ताहांत में आग तेजी से फैलती गई। जमार के अनुसार, 250 से अधिक आपातकालीन कर्मियों ने रातभर आग पर काबू पाने के लिए काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेल्जियम के 15 से अधिक आपातकालीन क्षेत्रों के दमकलकर्मी अभियान में जुटे हैं। जर्मनी और लक्जमबर्ग की टीमें भी मदद कर रही हैं। इसके अलावा बेल्जियन सिविल प्रोटेक्शन, संघीय पुलिस और सेना के जवान भी अभियान में शामिल हैं।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने रविवार को देशभर से पहुंचे आपातकालीन दलों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यूरोपीय साझेदारों की मदद के लिए भी आभार जताया और आग से प्रभावित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

वालोनिया के जोखिम समन्वय केंद्र कॉर्टेक्स के अनुसार, रविवार सुबह बेल्जियम की संघीय पुलिस के दो हेलीकॉप्टर और नीदरलैंड्स के दो चिनूक हेलीकॉप्टर आग बुझाने के अभियान में लगाए गए। इन हेलीकॉप्टरों में बाम्बी बकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें करीब 7,600 लीटर पानी भरा जा सकता है। यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा तंत्र के तहत स्वीडन के दमकल विमान भी स्टैंडबाय पर हैं।

दमकलकर्मी जर्मन सीमा के पास करीब एक किलोमीटर चौड़े मोर्चे पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस इलाके का भू-भाग बेहद कठिन है, जिसके कारण जमीनी वाहनों से वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है।

सीमा पार जर्मनी के मॉन्सचाउ शहर में हालांकि रविवार सुबह हालात में सुधार हुआ। इससे पहले वहां के निवासियों को संभावित निकासी के लिए तैयार रहने को कहा गया था।

रविवार सुबह संकट बैठक के बाद बेल्जियम के रॉयल मौसम विज्ञान संस्थान की मौसम पूर्वानुमान सेवा के प्रमुख डेविड डेहेनाउ ने बताया कि आग पूर्व दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आग हवा के विपरीत दिशा में भी फैल सकती है, क्योंकि यह जमीन के साथ-साथ आगे बढ़ रही है। रविवार दोपहर हवाओं के तेज होने का अनुमान है।

सोमवार सुबह केवल 1 से 2 मिलीमीटर बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि मंगलवार और बुधवार को अधिक बारिश की संभावना है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बारिश आग पर काबू पाने में कितनी मददगार साबित होगी।

डेहेनाउ ने कहा कि करीब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैलने का शुरुआती अनुमान दिन में हेलीकॉप्टरों और ड्रोन से सर्वेक्षण के बाद और अधिक सटीक किया जा सकता है।

आग का धुआं घटनास्थल से करीब 80 किलोमीटर दूर तक फैल गया है और बेल्जियम के नामुर तथा लक्जमबर्ग प्रांतों के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने, वेंटिलेशन सिस्टम बंद करने और बाहर की गतिविधियां सीमित करने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

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