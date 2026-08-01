हुआंगयान द्वीप प्रकृति अभ्यारण्य के लिए एक नियमित गश्ती प्रणाली स्थापित करेगा चीन

बीजिंग, 1 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय वानिकी और घासभूमि प्रशासन, चीन तटरक्षक बल और हाईनान सरकार ने शनिवार को संयुक्त रूप से 'हुआंगयान द्वीप राष्ट्रीय प्राकृतिक अभ्यारण्य के लिए प्रबंधन उपाय' जारी किए।

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इसके अनुसार, चीन हुआंगयान द्वीप राष्ट्रीय प्राकृतिक अभ्यारण्य में एक दैनिक गश्ती प्रणाली स्थापित करेगा ताकि विभिन्न प्रकार की अवैध कार्यवाहियों की तुरंत जांच की जा सके और कानून के अनुसार दंडित किया जा सके।

शनिवार को, प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग (समुद्री अधिकार विभाग) और राष्ट्रीय वानिकी और घासभूमि प्रशासन के प्रकृति संरक्षण प्रबंधन विभाग के प्रमुखों ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय का दक्षिण चीन सागर ब्यूरो हुआंगयान द्वीप राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इसकी दैनिक सुरक्षा और प्रबंधन, संसाधन सर्वेक्षण और निगरानी, और पारिस्थितिक संरक्षण और बहाली शामिल है।

प्रबंधन उपाय के अनुसार, हुआंगयान द्वीप राष्ट्रीय प्राकृतिक अभ्यारण्य सख्त संरक्षण के अधीन है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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