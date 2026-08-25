अफगानिस्तान में आए भूकंप में अब तक 15 लोग घायल, पूर्वी नंगरहार प्रांत में 4.9 तीव्रता से हिली धरती

काबुल, 25 अगस्त (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के पूर्वी नंगरहार प्रांत में मंगलवार सुबह आए भूकंप में कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई। स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज के अनुसार, महिलाओं और बच्चों समेत घायल लोगों को इलाज के लिए नंगरहार रीजनल अस्पताल ले जाया गया है।

काबुल नाउ के अनुसार, नंगरहार में तालिबान के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता नकीबुल्लाह रहीमी ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 5:48 बजे प्रांतीय राजधानी जलालाबाद में भूकंप आया।

उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके बेहसूद और कुज कुनार जिलों के साथ-साथ प्रांत के अन्य हिस्सों में भी महसूस किए गए। रहीमी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया है। उन्होंने उनकी स्थिति या भूकंप से हुए नुकसान की सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि 4.9 तीव्रता का भूकंप 10 किलोमीटर (6 मील) की गहराई पर आया, जिसका केंद्र जलालाबाद से लगभग 4 किलोमीटर (2.5 मील) उत्तर-पूर्व में था।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि वे स्थिति का आकलन कर रहे हैं और भूकंप से हुए नुकसान और हताहतों के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं।

19 अगस्त को अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, अफगानिस्तान में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के जुरम जिले से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में करीब 195.9 किलोमीटर की गहराई पर था।

इससे पहले 27 जून को अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके तेज झटके दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में महसूस किए गए थे। भारत सरकार की भूकंप गतिविधियों पर नजर रखने वाली नोडल एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 थी।

एजेंसी ने यह भी बताया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम 7:04 बजे आया था। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "तीव्रता 6.2 का भूकंप, 27 जून, 19:04:51 आईएसटी, अक्षांश: 36.442 उत्तर, देशांतर: 70.672 पूर्व, गहराई: 215 किमी, स्थान: अफगानिस्तान।"

इससे पहले अप्रैल में उत्तरी अफगानिस्तान में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ हम्माद ने यह जानकारी दी थी।

हम्माद ने बताया था कि भूकंप के बाद काबुल प्रांत में एक घर ढह गया, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। राजधानी काबुल में भी तेज झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र, जिसकी गहराई 186.4 किमी थी, शुरू में 36.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया था।

पहाड़ी इलाके और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण अफगानिस्तान में अक्सर घातक भूकंप आते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। देश में जारी मानवीय संकट ने भी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की उसकी क्षमता को गंभीर रूप से बाधित किया है।

--आईएएनएस

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