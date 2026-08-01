चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीनी जन मुक्ति सेना की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया

बीजिंग, 1 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने 31 जुलाई को जन वृहद भवन में चीनी जन मुक्ति सेना की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री डोंग जून ने इसमें भाग लिया और भाषण दिया।

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शाम लगभग 5:30 बजे, चीनी जन मुक्ति सेना के राष्ट्रगान की धुन के साथ स्वागत समारोह शुरू हुआ।

डोंग जून ने भाषण देते हुए कहा कि इस वर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ और लाल सेना के लॉन्ग मार्च की विजय की 90वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष जन मुक्ति सेना के शताब्दी लक्ष्य को प्राप्त करने की लड़ाई जीतने के लिए भी एक महत्वपूर्ण वर्ष है। अतीत पर नजर डालते हुए और एक नई यात्रा पर आगे बढ़ते हुए, चीनी जन मुक्ति सेना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बात सुनने और उसके नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

चीनी जन मुक्ति सेना, नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों के मार्गदर्शन का पालन करती है, सेना के राजनीतिक निर्माण को मजबूत करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि पार्टी ध्वज की दिशा सैन्य ध्वज की दिशा हो। हम शी चिनफिंग के नेतृत्व में पार्टी केंद्रीय समिति के इर्द-गिर्द और अधिक एकजुट होंगे, उच्च गुणवत्ता के साथ राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाएंगे और उन्नत युद्ध क्षमताओं के निर्माण में तेजी लाएंगे। हम मातृभूमि के पुनर्मिलन के लिए एक ठोस रक्षक के रूप में कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार की 'थाईवान स्वतंत्रता' अलगाववादी साजिशों और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप को दृढ़ता से विफल करेंगे और राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के अपने पवित्र मिशन को पूरा करेंगे।

चीनी सेना न्याय की समान विचारधारा वाली ताकतों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाले विकृत कार्यों का संयुक्त रूप से विरोध करने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने के लिए तैयार है, इस प्रकार ठोस कार्रवाई के माध्यम से एक प्रमुख शक्ति की सेना के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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