'भारत-इजरायल एफटीए साबित हो सकता है गेमचेंजर', इजरायली दूतावास ने फ्रेंडशिप डे की दी बधाई

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। फ्रेंडशिप डे के मौके पर भारत में इजरायली दूतावास ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध की बधाई दी। भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी आ रही है। ऐसे में भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने दोनों देशों के संबंध को रणनीति से आगे का बताया और कहा कि एफटीए दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
भारत में इजरायली दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा," हैप्पी फ्रेंडशिप डे, भारत!सबसे मजबूत दोस्ती भरोसे और हर मौसम में एक-दूसरे का साथ देने पर बनती है। आज, हम दोस्ती के 34 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं जिसने हमारे लोगों और देशों को एक-दूसरे के करीब ला दिया है। साथ में और भी कई पल बिताने के लिए शुभकामनाएं।"
दूतावास ने पीएम मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कीं। वहीं, इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने एक लेख साझा कर एक्स पर लिखा, "रणनीति से आगे: भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौता अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर हो सकता है।"
पिछले तीन दशकों में, भारत और इजरायल ने एक ऐसा संबंध बनाया है जो मुख्य रूप से रणनीतिक भरोसे पर आधारित है। रक्षा सहयोग, काउंटर-टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कृषि इनोवेशन एक बढ़ती हुई मैच्योर साझेदारी के स्तंभ बन गए हैं।
फिर भी, जहां राजनीति और सुरक्षा संबंध काफी बढ़े हैं, वहीं आर्थिक संबंध अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं चल पाए हैं। भारत इजरायल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के लिए चल रही बातचीत इसे बदलने का मौका देती है।
नवंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई। यह दोनों देशों के बीच हाल के सालों में आपसी संबंधों में सबसे अहम डेवलपमेंट में से एक साबित हो सकता है।
भारत के कॉमर्स डिपार्टमेंट में अतिरिक्त सचिव अजय भादू और इजरायल के फॉरेन ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेड पॉलिसी और एग्रीमेंट्स के सीनियर डायरेक्टर यिफत अलोन पेरेल की लीडरशिप में हुई बातचीत में एक संतुलित और आपसी फायदे वाले समझौते पर बातचीत करने की साझा प्रतिबद्धता दिखी।