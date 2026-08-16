बांग्लादेश के ऊर्जा संकट को हल होने में लगभग दो साल लगेंगे: मंत्री आमिर खुसरु महमूद चौधरी

ढाका, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश के वित्त और योजना मंत्री आमिर खुसरु महमूद चौधरी ने रविवार को कहा कि देश में जारी ऊर्जा संकट को सुलझाने में कम से कम दो साल लगेंगे। योजना मंत्री के अनुसार, बिजली और गैस की समस्याओं का समाधान छह महीने या एक साल में संभव नहीं है, इसके लिए कम से कम दो साल चाहिए।

बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, महमूद चौधरी बांग्लादेश में अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान ही उन्होंने ये टिप्पणियां कीं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, उन्होंने कहा कि एक फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल बनाने में करीब डेढ़ से दो साल लगेंगे, इसलिए तब तक संकट का समाधान संभव नहीं है। देश में बिजली उत्पादन घटने के कारण सरकार द्वारा लोड शेडिंग के आदेश दिए जाने से जनता में नाराजगी बढ़ गई है।

प्रोथोम आलो ने बताया कि कई जिलों में बिजली वितरण कंपनियों के कार्यालयों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से मदद मांगी है।

प्रोतोम आलो ने बताया, "बिजली बचाने के प्रयासों के तहत सरकार ने पूरे देश में शॉपिंग मॉल, बाजारों और दुकानों के संचालन के समय में भी बदलाव किया है। नए शेड्यूल के अनुसार, ये प्रतिष्ठान सुबह 11:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुले रह सकते हैं।"

बुधवार से लागू हुए इन उपायों में रात 7 बजे तक रोशन बिलबोर्ड बंद करना शामिल है, जबकि सभी तरह की सजावटी लाइटें पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है।

बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री इकबाल हसन महमूद ने सरकार की सीमित क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि लोड शेडिंग को संभालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

प्रोथोम आलो के अनुसार, उन्होंने गुरुवार को कहा, "मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, हम काम कर रहे हैं। इस संकट के समय में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं गैस नहीं निकाल पाऊंगा और फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट (एफएसआरयू) के बिना, मेरे पास जो गैस है उसे भी नहीं निकाल पाऊंगा।"

--आईएएनएस

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