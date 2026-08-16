ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
अन्तरराष्ट्रीय

बांग्लादेश: डेंगू से 24 घंटे में तीन ने गंवाई जान, मृतकों की संख्या 70

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
Bangladesh

ढाका, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश में मच्छर जनित संक्रमण डेंगू से मृतकों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जनवरी से अगस्त 2026 के बीच कुल 70 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया ने स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीएचएस) के हवाले से ये जानकारी दी।

डीजीएचएस के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह 8:00 बजे तक, 24 घंटों में देश भर में डेंगू से तीन लोगों की मौत हो गई और 805 नए मरीज अस्पतालों में भर्ती कराए गए। इस साल देश में डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। तीन लोगों की मौत ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन (डीएससीसी) क्षेत्र में हुईं।

यूएनबी न्यूज एजेंसी के अनुसार, रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान, 701 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।

इस साल 1 जनवरी से, देश भर के अस्पतालों में कुल 23,978 डेंगू मरीज भर्ती हुए। उनमें से 22,159 ठीक हो गए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,749 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है।

द डेली स्टार के अनुसार, बांग्लादेश के चटगांव में डेंगू के मामले इस महीने तेजी से बढ़े हैं। अगस्त के पहले 11 दिनों में चटगांव में कुल मामलों की संख्या 361 हो गई थी।

पुराने डेटा से पता चलता है कि जुलाई और अक्टूबर के बीच डेंगू तेज गति से फैलता है। चटगांव की बात करें तो जिले में 2022 में 2,640 मामले; 2023 में 12,003; 2024 में 2,737; और 2025 में 3,060 मामले दर्ज किए गए थे। इस साल भी यही ट्रेंड रहा, जिसमें जनवरी में हर महीने 68 मामलों का पता चला, जो जुलाई में बढ़कर 536 हो गया।

चटगांव के सिविल सर्जन डॉ. जहांगीर आलम ने कहा कि जुलाई और अगस्त की शुरुआत में दर्ज मामलों की कुल संख्या पिछले छह महीनों में दर्ज कुल मामलों से लगभग दोगुनी हुई।

उन्होंने बताया, “बार-बार होने वाली मॉनसून की बारिश एडीज मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होती है। यही कारण है कि मरीजों की संख्या बढ़ती है।"

--आईएएनएस

केआर/