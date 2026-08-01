अपने तकनीकी नवाचार से दुनिया को लाभ पहुंचाकर वैश्विक स्तर पर पहुंच रहे हैं चीन के 'तीन नए उत्पाद'

बीजिंग, 1 अगस्त (आईएएनएस)। वैश्विक बाजार में 'मेड इन चाइना' का जो टैग लगा होता है, उसे एक बार फिर अपडेट किया गया है, इस बार 'तीन नए उत्पाद' के साथ! कपड़ों, फर्नीचर और घरेलू उपकरणों के असेंबली लाइन निर्माण से लेकर नई ऊर्जा वाहनों, लिथियम बैटरी और फोटोवोल्टिक उत्पादों के हरित ऊर्जा रूपांतरण तक, और आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और नवोन्मेषी दवाओं तक, चीनी विनिर्माण के उच्च गुणवत्ता वाले विकास की दक्षता आश्चर्यजनक है।

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चाइना मीडिया ग्रुप के अधीन सीजीटीएन द्वारा दुनिया भर के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 93.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि 'नए तीन उत्पादों' की व्यापक लोकप्रियता चीन के विनिर्माण क्षेत्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौलिक प्रौद्योगिकियों, बुद्धिमान प्रणालियों और समाधानों की पेशकश शुरू करने को दर्शाती है, और वे भविष्य में और अधिक नवाचार लाभों को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं।

सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में चीन के औद्योगिक रोबोट निर्यात में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई; बुद्धिमान बायोनिक रोबोटों का निर्यात 10 हजार इकाइयों से अधिक हो गया, जो दुनिया भर के 90 से अधिक देशों और क्षेत्रों तक पहुंच गया। राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष की पहली छमाही में विदेशी कंपनियों के साथ चीन के नवोन्मेषी दवा लाइसेंसिंग लेनदेन का कुल मूल्य लगभग 1 खरब 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

सर्वेक्षण में, 87.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि 'नए तीन उत्पादों' ने एक बार फिर चीन की मजबूत विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित किया। 87.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि चीनी विनिर्माण के फायदे न केवल 'उत्पादन की मात्रा' में परिलक्षित होते हैं, बल्कि उत्पाद और उद्योग मानकों को परिभाषित करने, वैश्विक संसाधनों को एकीकृत करने और लगातार सुधार और उन्नयन करने में भी परिलक्षित होते हैं।

हाल के वर्षों में, चीन के मुख्य निर्यात उत्पादों में तेजी से बदलाव और उन्नयन हो रहा है, और वैश्विक औद्योगिक श्रम विभाजन प्रणाली में चीन की प्रतिस्पर्धात्मकता लगातार बढ़ रही है। साथ ही, चीन के 'तीन नए उत्पाद' वैश्विक स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिससे तकनीकी नवाचार से दुनिया को लाभ मिल रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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