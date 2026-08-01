अमेरिकी कंपनी डूरडैश चीन में बनी एआई के इस्तेमाल को लेकर जांच के घेरे में

वाशिंगटन, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की दो शक्तिशाली समितियों ने डोरडैश द्वारा चीन में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के इस्तेमाल को लेकर नई जांच शुरू की है। इससे चिंता बढ़ गई है कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीनी एआई को तेजी से अपनाना राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

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हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन चाइना और हाउस कमेटी ऑन होमलैंड सिक्योरिटी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने डोरडैश के सह-संस्थापक और सीईओ टोनी जू को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चीन में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलों के मूल्यांकन और इस्तेमाल को लेकर कंपनी से विस्तृत जानकारी मांगी है।

यह कदम अप्रैल में शुरू हुई कांग्रेस की जांच का विस्तार है। उस जांच में पहले से ही अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीनी ओपन-वेट एआई मॉडलों के इस्तेमाल की जांच की जा चुकी है।

अपने पत्र में हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन चाइना के चेयरमैन जॉन मूलीनार और हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन एंड्रयू आर. गारबारिनो ने माना कि अमेरिकी कंपनियां ऐसे मॉडलों की तरफ क्यों आकर्षित हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी प्रभावों के कारण इनकी गहन जांच जरूरी है।

उन्होंने लिखा, “कमेटियां यह मानती हैं कि बड़ी टेक कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक अमेरिकी कंपनियां पीआरसी-विकसित ओपन-वेट मॉडलों का मूल्यांकन और इस्तेमाल इसलिए कर सकती हैं क्योंकि ये प्रतिस्पर्धी क्षमताएं, कम लागत, ज्यादा कस्टमाइजेशन और कुछ ही मालिकाना मॉडल प्रदाताओं पर निर्भरता का विकल्प देते हैं।”

पत्र में आगे कहा गया, “ये व्यावहारिक कारण जोखिम-आधारित सुरक्षा उपायों की जरूरत को खत्म नहीं करते और न ही पीआरसी के अधिकार क्षेत्र वाली संस्थाओं द्वारा विकसित मॉडलों पर बढ़ती निर्भरता से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को कम करते हैं।”

इसलिए एक प्रभावी संघीय दृष्टिकोण में अमेरिकी ओपन-वेट विकल्पों की उपलब्धता, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करके अमेरिकी कंपनियों की पीआरसी-विकसित मॉडलों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए।

पत्र में कहा गया कि संवेदनशील और उच्च-जोखिम एप्लीकेशन में उचित रूप से तैयार सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए। यह जांच उसी दृष्टिकोण को सूचित करने के लिए जरूरी तथ्यात्मक आधार स्थापित करने के लिए की जा रही है।

कमेटियों के मुताबिक, जांच का फोकस अमेरिकी कंपनियों के चीनी ओपन-वेट एआई मॉडल को कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और सेंसिटिव कमर्शियल या पर्सनल जानकारी को हैंडल करने वाले सिस्टम में इंटीग्रेट करने से राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और आर्थिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर है।

प्रोपराइटरी एआई सिस्टम के उलट, ओपन-वेट मॉडल अपने अंदरूनी पैरामीटर को पब्लिकली अवेलेबल कराते हैं, जिससे डेवलपर्स उन्हें इंडिपेंडेंटली डाउनलोड, मॉडिफाई और डिप्लॉय कर सकते हैं।

कमेटियों ने कहा कि यह फ्लेक्सिबिलिटी कॉस्ट कम कर सकती है और कस्टमाइजेशन बढ़ा सकती है, लेकिन इससे सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और अंदरूनी टेक्नोलॉजी के प्रोवेनेंस को लेकर भी चिंताएं पैदा होती हैं।

कांग्रेस के पत्र में डोरडैश के को-फाउंडर एंडी फैंग के पब्लिक बयानों का जिक्र है। उसमें बताया गया कि कंपनी ने इंटरनल एआई-असिस्टेड कोड रिव्यू सिस्टम में ओपन-वेट मॉडल्स को शामिल किया है।

कमेटियों के मुताबिक, डोरडैश ने कहा कि उसने ज्यादा मुश्किल कामों को अमेरिका में डेवलप किए गए फ्रंटियर मॉडल को दिया, जबकि निचले लेवल का काम किमी के2.6 को दिया, जो चीन के मूनशॉट एआई का डेवलप किया गया ओपन-वेट मॉडल है। कंपनी ने यह भी कहा कि नए कॉन्फिगरेशन ने पहले के सेटअप से बेहतर परफॉर्म किया और कॉस्ट भी कम की।

सांसदों ने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के पब्लिक बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मूनशॉट एआई ने अमेरिकी एआई मॉडल्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर डिस्टिलेशन करने के लिए एक गुप्त प्लेटफॉर्म चलाया और एडवांस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके मॉडल्स को ट्रेन किया, जिसे लेने का उसे अधिकार नहीं था।

चीनी ओपन-वेट एआई मॉडल बिजनेस के लिए तेजी से आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ये चीनी मॉडल कम ऑपरेटिंग कॉस्ट, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोप्राइटरी क्लाउड सर्विस के बजाय कंपनी के अपने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने की क्षमता देते हैं।

साथ ही, वाशिंगटन में पॉलिसी बनाने वालों ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को लेकर बीजिंग के साथ बड़े रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच चीनी एआई डेवलपर्स की जांच तेज कर दी है।

--आईएएनएस

केके/पीएम